РФ вербует рецидивистов, в Горловке мужчин забирают с улиц

Армия России несет существенные потери и пытается вербовать рецидивистов в колониях, в Горловке собираются принудительно мобилизовать 6000 человек, мужчин забирают на улицах. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что российские оккупанты ежедневно несут тяжелые потери в живой силе и технике, пытаясь компенсировать их разными методами. В Тульской области россияне пытаются вербовать заключенных в колониях.

Осужденным обещают снятие судимости в обмен на "службу" сроком на три месяца, для рецидивистов или совершивших тяжкие преступления срок "службы" составит полгода, однако никаких контрактов с желающими воевать не подписывают.

Также идет набор "резервистов" в 3-й армейский корпус — среди уже набранного личного состава большое количество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.

В Горловке на оккупированной части Донецкой области продолжается принудительная мобилизация населения — местные "военкоматы" получили задачу до 19 августа набрать 6000 человек, в городе проходит розыск и задержания мужчин, что вызывает массовое недовольство местных жителей.



