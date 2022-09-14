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Новости
Россия
14 сентября 22, 10:15
РФ вербует рецидивистов, в Горловке мужчин забирают с улиц
Разбитая российская бронемашина
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Армия России несет существенные потери и пытается вербовать рецидивистов в колониях, в Горловке собираются "мобилизовать" 6000 человек

Армия России несет существенные потери и пытается вербовать рецидивистов в колониях, в Горловке собираются принудительно мобилизовать 6000 человек, мужчин забирают на улицах. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что российские оккупанты ежедневно несут тяжелые потери в живой силе и технике, пытаясь компенсировать их разными методами. В Тульской области россияне пытаются вербовать заключенных в колониях.

Осужденным обещают снятие судимости в обмен на "службу" сроком на три месяца, для рецидивистов или совершивших тяжкие преступления срок "службы" составит полгода, однако никаких контрактов с желающими воевать не подписывают.

Также идет набор "резервистов" в 3-й армейский корпус — среди уже набранного личного состава большое количество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость. 

В Горловке на оккупированной части Донецкой области продолжается принудительная мобилизация населения — местные "военкоматы" получили задачу до 19 августа набрать 6000 человек, в городе проходит розыск и задержания мужчин, что вызывает массовое недовольство местных жителей. 

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что из-за принудительной мобилизации шахты во временно оккупированной Луганской области оказались на грани закрытия.

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство. 

Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин. 
liga.net
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