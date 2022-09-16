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16 сентября 22, 08:33
Держдума викличе шойгу "на килим" звітувати про вторгнення
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Фракції Держдуми ухвалили рішення запропонувати Раді Держдуми запросити на засідання палати міністра оборони рф сергія шойгу, щоб депутати могли поспілкуватися з нею у закритому режимі щодо вторгнення

Рада Держдуми рф 19 вересня розгляне запрошення міністра оборони сергія шойгу до парламенту. Про це повідомив лідер "Справедливий ​​России - За правду" Сергій Миронов.

По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме.

З ідеєю запросити шойгу до Держдуми раніше виступила фракція СРЗП. Партія раніше запропонувала створити при Держдумі структуру для інформування виборців про хід вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що після розгрому на Харківщині путін змінив командування західного угруповання військ.
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