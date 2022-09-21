Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.44
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
20 сентября 22, 20:01
РФ провалила мобилизацию и хочет перебросить ВДВ из Сирии
Российский десант в Москве
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Генштаб сообщает, что РФ решила вывести подразделения своего 217-го парашютно-десантного полка из Сирии и отправить их воевать против Украины

Военно-политическое руководство РФ после провала скрытой мобилизации решило вывести часть своего военного контингента из Сирии, чтобы в дальнейшем перебросить его в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 сентября.

В Генштабе сообщили, что из-за неудачного проведения мероприятий скрытой мобилизации военно-политическим руководством РФ принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирии и их последующей подготовке к переброске на территорию Украины.

СПРАВКА. Российский 217-й гвардейский парашютно-десантный полк входит в 98-ю гвардейскую парашютно-десантную дивизию и дислоцируется в городе Иваново. Подразделения этого полка участвовали в полномасштабном вторжении РФ в Украину и, по данным внештатного советника министра обороны Алексея Копытько, понесли одни из наибольших потерь среди российских ВДВшников.

7 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса. По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, российский контингент в Сирии насчитывает от 6000 до 11 000 человек. 

В конце августа компания спутниковой разведки ImageSat International заявила, что Россия забирает С-300 из Сирии, чтобы восполнить потери сил ПВО на войне в Украине.
liga.net
Ещё по теме:
Зеленский о визитах Генсека ООН
Один из выживших с флагмана "Москва" написал пост
Что может войти в новый пакет санкций ЕС против России
Мир в ожидании 9 мая. Обзор западных медиа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей