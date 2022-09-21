РФ провалила мобилизацию и хочет перебросить ВДВ из Сирии

Военно-политическое руководство РФ после провала скрытой мобилизации решило вывести часть своего военного контингента из Сирии, чтобы в дальнейшем перебросить его в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 сентября.
В Генштабе сообщили, что из-за неудачного проведения мероприятий скрытой мобилизации военно-политическим руководством РФ принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирии и их последующей подготовке к переброске на территорию Украины.
СПРАВКА. Российский 217-й гвардейский парашютно-десантный полк входит в 98-ю гвардейскую парашютно-десантную дивизию и дислоцируется в городе Иваново. Подразделения этого полка участвовали в полномасштабном вторжении РФ в Украину и, по данным внештатного советника министра обороны Алексея Копытько, понесли одни из наибольших потерь среди российских ВДВшников.7 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса. По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, российский контингент в Сирии насчитывает от 6000 до 11 000 человек.