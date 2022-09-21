Россияне бегут в Финляндию после объявления мобилизации

Россияне призывного возраста начали уезжать из РФ в Финляндию после того, как кремлевский правящий режим объявил о частичной мобилизации для участия в войне в Украине. Об этом сообщил глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер в комментарии Helsingin Sanomat в среду, 21 сентября.

"Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное", - отметил он

По его словам, в ближайшее время, когда частичная мобилизация в России полностью заработает, количество желающих уехать россиян увеличится.

Консульский департамент МИД Финляндии анализирует последствия объявления частичной мобилизации в РФ, подчеркнул Таннер.

Финляндия все еще продолжает выдавать туристические визы россиянам. В то же время некоторые члены ЕС прекратили выдавать гражданам РФ гуманитарные визы из соображений национальной безопасности. В частности, таким образом поступила Латвия.

Финская оппозиция теперь требует от правительства немедленно принять решение об ограничении на въезд для россиян в свете последних событий.

Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинисте считает необходимым ужесточить условия предоставления виз для граждан РФ.

Отметим, что скоростной маршрут Санкт-Петербург - Хельсинки больше не действует. Электропоезда Аллегро списаны финской компанией.