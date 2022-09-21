Путин грозит ядерным оружием. Применит ли он его

Российский правитель Владимир Путин объявил в России мобилизацию "для защиты территориальной целостности". В своей речи он также заявил, что Украина якобы притязает на ядерное оружие, а представители ведущих стран НАТО говорят о "допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия". В ответ Путин напомнил, что РФ "также располагает различными средствами поражения", и пообещал использовать ядерное оружие для защиты России. Корреспондент.net рассказывает, что это значит.





Увязнув в войне против Украины и объявив первую с 1941 года мобилизацию, Владимир Путин снова грозит ядерным оружием, которое перевел в состояние повышенной боеготовности еще в первые дни полномасштабного вторжения.

Российские официальные лица неоднократно говорили, что, согласно военной доктрине РФ, Москва может применить ядерное оружие в ответ на применение такого оружия против нее или ее союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, "когда под угрозу поставлено само существование государства".

А спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в Украине при любом развитии событий.

Теперь Путин говорит, что "западные элиты ведут агрессивную политику", "всеми силами пытаются сохранить свое господство", "подавляют любые самостоятельные центры развития, чтобы грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности".

"В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа", - сказал он отметив, что страны НАТО обсуждают поставки Украине дальнобойных наступательных вооружений, которые позволят наносить удары по Крыму и другим регионам, а кроме того, "в ход пошел и ядерный шантаж".

"Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия", - заявил российский правитель.

"Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем страны НАТО", - сказал Путин, добавив, что готов "использовать все имеющиеся средства" для защиты территориальной целостности РФ.

"Это не блеф!", - подчеркнул Путин. "А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - добавил он.

В США серьезно относятся к словам Путина о возможном применении ядерного оружия, заявил на брифинге в среду официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев", - пояснил он, добавив, что Вашингтон следит за российскими стратегическими силами и готов отреагировать, если потребуется. "Пока мы не видим признаков того, что это нужно", - заявил Кирби.

Позже на выступлении Генассамблее ООН выступил президент США Джо Байден со словами о ядерном шантаже Путина и его войне против Украины.

"Постоянный член Совбеза ООН вторгнулся в свою соседнюю страну, пытаясь стереть суверенное государство с карты. Россия бесстыдно нарушила основы устава ООН. Путин снова угрожал Европе ядерным оружием. И теперь Россия набирает еще большее количество солдат, Россия пытается организовать фейковый референдум. И это является непосредственным нарушением устава ООН", - сказал он.

Также Байден опроверг тезис Кремля, которым Путин оправдывает полномасштабное вторжение в Украину, о якобы угрозе для России.

"Никто России не угрожал, и никто, кроме России, не искал этого конфликта. Мы предупреждали, что этот конфликт будет. Мы пытались избежать, но он сам высказался так, чтобы не было никаких сомнений. Путин заявил, что Украина была создана Россией. И никогда, цитирую, не имела реального государства. Десятки школ, больниц, центров культуры и музеев уничтожены. Мы видели и более страшные преступления - массовые захоронения, тела, на которых были следы пыток. Цель этой войны - уничтожить Украинское государство, уничтожить права украинцев на отдельный народ", - отметил американский лидер.

США хотят закончить эту войну на справедливых условиях, добавил Байден: "Итак, каждый из нас обязуется четко и ясно заявить: Украина имеет те права, которые имеет каждая суверенная страна. Мы будем солидарны с Украиной, мы будем против агрессии России - точка".





Что происходит в РФ после объявления мобилизации

Накануне Байден заявил, что применение Россией тактического ядерного или химического оружия на территории Украины будет иметь последствия для нее.

"Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", - сказал глава Белого дома.

На применение Россией ядерного оружия в Украине США ответят "сокрушительным ударом" возмездия по российским военным базам или Черноморскому флоту РФ, заявил 21 сентября бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, который сейчас считается главным военным экспертом.

"Он [Путин] знает, что США придется ответить, если Россия применит ядерное оружие. Ответ США может быть не ядерным, но может, например, уничтожить Черноморский флот или российские базы в Крыму. Поэтому я думаю, что президент Путин и его окружение не захотят напрямую втягивать США в конфликт", - цитирует его британская газета Mail Online.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерную риторику Путина опасной и безрассудной. В интервью Reuters он заявил, что организация сделает все возможное, чтобы донести до Москвы всю серьезность подобных заявлений.

Речь Путина о мобилизации с ядерными угрозами Столтенберг назвал эскалацией, но не неожиданностью. "Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине", - отметил он.

По словам генсека альянса, пока никаких изменений в готовности ядерных сил России не наблюдаются, в НАТО следят за ситуацией.

Альянс позаботится, чтобы правительство России понимало, как НАТО намерено реагировать, заверил Столтенберг. Действия альянса зависят от того, при каких условиях или какое вооружения Россия применит, ключевая цель НАТО - не допустить использования ядерного оружия.

"Именно поэтому мы так ясно говорили в наших сообщениях с Россией о беспрецедентных последствиях", - отметил он.

Путин переоценил свои силы, затевая войну в Украине, и его последние заявления - явное свидетельство этому, считает генсек НАТО. По его словам, отправка на фронт еще сотен тысяч человек усугубит не только конфликт, но и положение российской армии. Российские войска плохо экипированы, в этой системе отсутствуют должное командование и контроль, сказал Столтенберг.

Он считает, что единственным остающимся способом прекратить боевые действия - доказать Путину, что Россия "не победит на поле боя". Генсек альянса добавил: "Когда он поймет это, он должен сесть и обсудить разумное соглашение с Украиной".

За Россией среди западного истеблишмента давно закрепилось прозвище "гопник с ядерной дубиной". После того, как в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало ясно, что российская армия - никакая не вторая армия мира - на Западе стали говорить о возможности применения Москвой ядерного оружия.

Большинство экспертов сходятся на том, что Россия не применит ядерное оружие. Те, кто допускают такой вариант, говорят, что Кремль может ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Другие же считают, что наносить ядерный удар по Украине не имеет смысла и Москва сразу будет бить по западным странам, о чем в РФ сами неоднократно говорили.

Ассоциированный старший научный сотрудник Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) Петр Топычканов в комментарии для Голоса Америки отметил, что не видит никаких причин для использования Россией ядерного оружия в Украине. По оценке эксперта, это не соотносится ни с российской ядерной доктриной, ни с самим характером боевых действий в Украине.

"Но поскольку вооруженное противостояние продолжается, то, конечно же, уровень непредсказуемости того, как может пойти дальше развитие событий, остается высоким. И это не то чтобы открывает ворота для воплощения в жизнь ядерных сценариев, однако создает более благоприятные условия для их реализации", - уточнил эксперт.

Топычканов затруднился сказать, оказывает ли ядерный фактор серьезное влияние на сдержанность Запада в отношении поставок самых эффективных и передовых вооружений Украине.

"Мы видим, что западные страны постепенно увеличивают номенклатуру поставляемых Киеву вооружений. Если первоначально чувствовались опасения насчет того, что Кремль может очень жестко отреагировать на подобные шаги, то теперь это неочевидно", - отметил он.

Профессор из университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что теоретическая возможность применения ядерного оружия существует. "Но в настоящий момент я считаю это чрезвычайно маловероятным", - сказал он DW во вторник.

Масала приводит сугубо стратегические причины, препятствующие применению такого оружия на поле боя.

"Где, собственно, Путин мог бы нанести удар, - задает профессор риторический вопрос. - По Киеву, чтобы украинцы сдались? Они этого не сделают, что скорее всего теперь уже и Путин понимает". Бить по линии фронта тоже бессмысленно: "Здесь ему пришлось бы рисковать поражением своих же людей".

Профессор Петер Нойман из исследовательского университета Londoner King's College также исключает ядерную опцию Путина. Но по другим причинам - из-за возможной реакции Запада и в первую очередь США.

"Путин понимает, что США в таком случае немедленно активно вмешаются в ход военных действий, - поясняет немецкий эксперт. - Это стало бы концом Путина, и он это знает".

Но также многими другими экспертами предполагается, что в случае аннексии украинских территорий Россия может применить ядерное оружие против Украины.

Профессор международных отношений Инсбрукского университета, эксперт по России Герхард Манготт допускает, что Путин способен применить такое оружие, если российская армия будет вынуждена и дальше отступать. Для начала Путин может дать своего рода предупредительный ядерный выстрел, например, взорвать заряд над акваторией Черного моря, а если не подействует, то и напрямую против ВСУ, сказал он DW.

Похожей точки зрения придерживается британский генерал в отставке Ричард Бэрронс. "Если в следующем году будет намечаться победа Украины в войне, а Россия окажется перед лицом поражения, ставящего под угрозу ее безопасность, то, согласно российской военной доктрине, должно применяться тактическое ядерное оружие", - сказал он.

Некоторые эксперты, в том числе украинские, считают, что Путин может использовать ядерное оружие в случае приближающейся перспективы отвоевания Крыма Украиной. Об этом подробно в материале ВСУ зайдут в Крым к концу года.

Немецкий военный эксперт из European Council on Foreign Relations Густав Грессель, как и Манготт, допускает возможность применения ядерного оружия Россией в случае непосредственной угрозы Крыму.

"А еще - если российская армия начнет паническое бегство на всех фронтах в Украине, и убегающие обратно в Россию солдаты станут для Путина внутриполитическим риском", - сказал эксперт.

Еще весной американский Институт изучения войны в докладе писал, что Кремль прямо и открыто будет угрожать ядерным оружием в случае аннексии Херсонской области и других оккупированных территорий юга Украины.

По мнению американских экспертов, Кремль может заявить, что доктрина РФ о том, что ядерное оружие может быть применено для защиты своих территорий, распространяется и на эти территории.

Вероятно, что Путин считает, что угроза ядерного удара может остановить сдерживание России, добавили эксперты. И до определенного момента ядерный шантаж сдерживал западных союзников. Но с каждым днем Вооруженные силы Украины получают все больше оружия, и оно - мощнее и дальнобойнее. Вероятно, ядерная дубинка - уже не козырь Путина.