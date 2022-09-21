Что происходит в РФ после объявления мобилизации

Несмотря на ожидания, что россияне, раз не взбунтовались против полномасштабного нападения на Украину, то после объявления мобилизации уж точно выйдут на улицы протестовать, поднимут бунт и свергнут путинский режим, ничего такого не происходит. Граждане России раскупают билеты в страны, с которыми еще действует безвизовый режим, подписывают петицию об отмене мобилизации, которая по всем признакам будет полной, а не частичной, и ищут возможности избежать призыва. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Вечером в некоторых российских городах, в том числе в Москве, люди все же начали выходить на улицы. Первые акции протеста против мобилизации, в том числе одиночные пикеты, прошли в Сибири и на Дальнем Востоке. На митинги вышли жители Улан-Удэ, Томска, Екатеринбурга и других городов. На данный момент известно о 130 задержанных в 17 городах этих регионов.

В Москве на улице Арбат собрались несколько десятков человек. Они выстраиваются в цепочку, но силовики выдергивают их по одному и ведут в автозаки.

Такая же ситуация происходит и в Санкт-Петербурге. Людей избивают дубинками.

В соцсетях сообщают, что волна раздачи повесток уже прокатилась по Москве и Санкт-Петербургу, которые считались неприкасаемыми для отправки на фронт. Но россияне все еще надеются на мягкое сопротивление своему кровавому режиму и собирают подписи под петицией против мобилизации, распространяя ее в медиа.

"Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны - братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов", - говорится в петиции.

Она была запущена на сайте Change.org еще в апреле 2022 года на фоне слухов о возможной мобилизации в России. После того, как эти сообщения не подтвердились, авторы решили продлить сбор подписей на весь период "специальной военной операции". К маю петицию подписали 50 тысяч человек. На момент выхода материала петицию подписали более 200 тысяч человек.

Соратники оппозиционера Алексея Навального, тем временем, призвали россиян выходить на уличные акции. И заявили, что поддерживают любую форму протеста, в том числе поджог военкоматов.

"Я абсолютно точно могу сказать, что наша команда поддержит любые формы протеста перед этим. Если вы убегаете от призыва - это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста - мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, какую необходимо. Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат - мы поддерживаем это и готовы тоже оказать какое-то содействие", - заявил оппозиционер Иван Жданов.

Мобилизацию прокомментировал и сам Навальный, находящийся в колонии строгого режима. Когда стало известно про мобилизацию, он как раз участвовал в заседании суда по его искам к колонии.

"Я не понимаю одного. Армия - миллион человек, Росгвардия - 350 тысяч человек, МВД - еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать? То есть по стране будут туда-сюда бегать пять миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать. Преступная война, которая идет, она усугубляется, углубляется, и в это все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей", - сказал он.

Также движение Весна объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации. Активисты предложили собираться в 19:00 21 сентября в центрах своих городов.

Проект Служба поддержки запустил бота, который консультирует о мобилизации: в первую очередь тех, кто на войну попасть не хочет.

Однако россияне раскупают авиабилеты. За первые пару часов после выступления Путина закончились билеты на ближайшие дни в Стамбул, Ереван, Минск, Ташкент, Баку и другие столицы "дружественных" стран, пишут российские СМИ. Впрочем, есть вероятность, что выехать без разрешения от военкома мужчины уже не смогут. Подробно о мобилизации в России в материале Что это меняет.

Тем временем, Роскомнадзор предупредил, что СМИ и инфоресурсы должны пользоваться только официальными государственными источниками при подготовке публикаций о мобилизации в России. В случае распространения "ложной информации" последует немедленная блокировка, а прокуратура Москвы - 15 годами тюрьмы за протесты.

Российские рынки отреагировали на введение частичной мобилизации в России сильным обвалом. Они падают второй день подряд - такое в последний раз было в феврале, после полномасштабного вторжения России в Украину.

Индекс Московской биржи, отслеживающий стоимость 43 крупнейших компаний, опустился почти на десять процентов. На таких уровнях он торгуется впервые с 24 февраля. Акции Газпрома в начале торгов подешевели на 13 процентов, Сбербанка - 11,2, Роснефти- 12,9, Норникеля - 7,6, Аэрофлота - 8,3. В лидерах отката также акции Яндекса, Сургутнефтегаза, НОВАТЭКа и Газпром нефти - минус десять процентов.

Потеряв триллион рублей капитализации накануне, рублевый индикатор российского рынка акций "сдулся" еще на такую же сумму в среду, а его накопленные потери за два дня торгов достигали почти 20 процентов.

Даже рубль, до этого упорно державшийся, несмотря на ожидания мобилизации, начал дешеветь. Курс доллара с утра вырос на 1,4 рубля до 62 рублей за доллар, а курс евро подорожал на почти 80 копеек до 61,4 рубля. Впрочем, аналитики сомневаются, что какому-либо официальному курсу рубля можно доверять.

"Депрессия на российском рынке, скорее всего, продлится не пять минут и даже не пять дней. Скорее всего, она будет носить гораздо более долгосрочный характер", - сказал профессор ВШЭ Евгений Коган.

Издание Верстка изучило реакцию участников региональных пабликов приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей РФ. Комментируя новости о мобилизации, пользователи соцсетей писали, что не готовы отправлять на войну родственников и предлагают мобилизовать в первую очередь сторонников войны и чиновников.

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Будущие офицеры запаса с военной кафедры моего универа четыре года распиливали танк болгаркой. А единственный знакомый, который служил в армии, в основном получал пиздюлей от дагестанцев и в тайне макал свои яйца в их чай который они заставляли приносить.

Надеюсь, что сына Пескова, служившего в российской армии (после отсидки в английской тюрьме), заберут воевать на Донбасс сегодня же. Он и резервист и бывший зэк одновременно. Идеальный кандидат. pic.twitter.com/58LhSDnvZU





Враг закидывает нас Хаймерсами.

А мы закидаем его Ваньками.



