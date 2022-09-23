Операция "мобилизация": Что грозит режиму Путина

Мобилизация для холопов

Итак, утром 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил "частичную мобилизацию" граждан. Это произошло впервые в новейшей истории России, впервые после Второй мировой войны.

Одновременно с мобилизацией диктатор анонсировал референдумы на оккупированных украинских территориях. А также, повторяя свою мантру о борьбе с "нацистским режимом в Киеве" и "стремлении мира уничтожить Россию", в очередной раз пригрозил Западу применением ядерного оружия.

В итоге, как рассказал в комментарии УП министр обороны Алексей Резников, "у Кремля началась открытая агония".

"Практически они признали провал "спецоперации" и скрыто признали свои безумные потери. Ведь 300 тысяч (заявленная цифра мобилизованных - ред.) - это треть их официальных вооруженных сил. Если мы знаем, что у них около 50 тысяч "двухсотых", то количество "трехсотых" можно определить, умножив это число на три", – объясняет Резников.

Отметим, что после Путина выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он "удивил", если не сказать насмешил, своей статистикой по погибшим россиянам на территории Украины. По его данным, от рук ВСУ получили травмы, несовместимые с жизнью, 5 937 оккупантов. Украинцы шутят, что Шойгу просто забыл дописать ноль к озвученной цифре.

Да и поехать на фронт доведется не всем. Депутаты Госдумы и члена Совета Федерации освобождены от мобилизации. Представитель партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин попытался объяснить коллегам-парламентариям, почему депутаты освобождены от призыва: по его словам, уйти воевать самое легкое решение.

Наконец, эксперты сомневаются, что мобилизуют всего лишь 300 тысяч россиян. Российский юрист и правозащитник Павел Чиков пишет, что путинский указ сформулирован широко, не дает никаких деталей и оставляет свободу действий в реализации.

"Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве будет отправлять на войну. Шойгу заявил планку 300 тысяч человек. Если понадобится еще, указ позволяет мобилизовать неограниченное количество военнообязанных", – предполагает Чиков.

В то же время в мобилизационном указе есть один засекреченный пункт. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, за грифом скрыли именно количество людей, подпадающих под призыв. "Фактически это никакая не частичная, а всеобщая мобилизация, по указу вправе призвать всех, кроме совершенно непригодных по здоровью и возрасту", – написал оппозиционный юрист Вячеслав Гимади.

Наконец, за день до объявления мобилизации ее опровергали на самом высоком уровне. Автор "армейских" поправок в российский Закон, председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов клялся, что в России не будет проводиться всеобщая мобилизация

Все эти факторы наталкивают на мысль, что россияне будут готовы на протест.

Что грозит Путину

Мобилизация в России вызовет социальные протесты. Этим решением, считает аналитик Андрей Пионтковский, Путин подрывает ту социальную базу, поддержкой которой он сам и пользуется.

"Мобилизация в военном отношении РФ ничего не принесет, а только ослабит ее. Учитывая неизбежное социальное недовольство, связанное с мобилизацией, успехи Украины на фронте вызовут шоковый эффект в российском обществе. Если в ближайшее время в разгар этой мобилизации будет освобожден Херсон или с помощью высокоточного американского оружия будет разрушен Крымский мост, то Путин будет отстранен от власти", – заявил Пионтковский в СМИ.

Да и обычные солдаты получат порцию демотивации, уверен профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер. Российские контрактники теперь обязаны оставаться на фронте бессрочно, и это еще больше их деморализует, считает он.

"Учитывая потери и дезертирства, Путин хочет, чтобы на оккупированной части Украины были войска для защиты от украинских контрнаступлений. Вот и все. Дело не только в том, что российская армия отступает в Украине. Сам Путин, очевидно, испуган. Он сделал то, чего точно делать не хотел", – написал историк на своей странице в Twitter.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков считает, что общая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за Путина никто не захочет.

Россияне, по его словам, не видят смысла в этой войне. "Помимо каких-то совсем ястребов, сторонников империи. Таких немного, я думаю, их процентов 10-12 страной", - уточнил оппозиционер.

По его мнению, Путин делает вид, что это не война с Украиной, а "спецоперация", а большинство граждан делают вид, что они поддерживают "спецоперацию".

"Но только вместо поддержки того, что в экране им показывают, их заставят поехать в Украину уже с автоматом в руках, то от этой поддержки ничего не останется", - сказал Гудков.

И протесты действительно начались - но в российском стиле. Вечером 21 сентября было задержано более 1300 человек, которые отличились на антивоенных акциях. Судя по многочисленным видео в сети, протест был максимально мирным. В основном с плакатами "Нет Войне" стояли женщины.

Наказание для активистов придумали изощренные. Так, в Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации, начали выдавать повестки в военкоматы. Также неясно, возобновятся ли протесты сегодня или в будущем: в соцсетях есть масса видео, на котором мужчины, получившие повестки, уже покорно и толпами идут в военкоматы.

Но вполне вероятно, что маятник протестов, все же, раскачается. Не стоит забывать, что решение Путина о мобилизации означает, что война, наконец, постучалась в каждую российскую квартиру.

"До сих пор война была "где-то там в телевизоре", можно было воевать "на диване", а сейчас война пришла к России и это совсем не устраивает большинство россиян, которые были равнодушны, что где-то там убивают украинцев и сами умирают. А теперь, когда возникла реальная угроза отправления на фронт, это никого не устраивает. Поэтому все будут избегать", – отметил оппозиционер и журналист Игорь Яковенко.

Подобное мнение выразил и политолог Аббас Галлямов. По его словам, россиян могло и раньше что-то не устраивать, но они не выходили на протесты, ведь среднестатистический россиянин делал выбор между "диваном и риском получить по голове от омоновца", а то и попаданием в тюрьму.

"А сейчас тема дивана исчезла, этой опции у россиян больше нет. У среднестатистического россиянина теперь есть выбор: либо уехать в Украину и быть сожженным до пепла снарядом HIMARS, либо пойти на протест. В этой ситуации россияне могут сказать: "Лучше я с омоновцем пойду драться", – объяснил Галлямов в СМИ.

Политолог добавил, что для россиян даже лучшим вариантом будет попасть за решетку на несколько лет и сохранить свою жизнь.