Мобилизация в РФ – две недели подготовки и на фронт: видео

Мобилизованных в России отправят на две недели на дополнительную подготовку, а после этого – воевать в Украину. Об этом речь идет на видео, записанном в России во время одного из собраний мобилизованных.

"Че вы, как бабы" б**ть! Рот закройте, себя ведите достойно! Че вы орете все?!" – выкрикивает ведущий в военной форме.

Он сообщил, что мобилизованных ждет две недели доподготовки, после которых их отправят воевать "до конца спецоперации".

"Вы все военные, мужики! Все! Игрушки закончились! Вы все военные. Три дня здесь. Борт. Две недели доподготовки. Доукомплектование подразделений. Зарплата – как контрактнику, офицеру, прапорщику, в зависимости от вашего звания. Боевые выплаты. Ветеран боевых действий. До конца спецоперации. Затем прибытие домой", – рассказал российский военный мобилизованным.





Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.





В ходе "частичной" мобилизации якобы будет призвано в общей сложности 300 000 резервистов.





Российское движение "Весна" призвало выходить на протесты против "могилизации" в центрах всех городов РФ.





22 сентября российское издание ОВД-news сообщило, что за участие в акциях задержаны более 1322 человека в 40 городах.