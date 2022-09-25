Путин ужесточил наказание за отказ воевать

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает тюремный срок до 10 лет за дезертирство или неявку на службу. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщают росСМИ.
Согласно закону, самовольное оставление части или места службы или неявка на службу без уважительных причин, совершенные солдатом, который проходит военную службу по призыву или контракту, будут караться тюремным заключением на срок до от 5 до 10 лет.
При этом россияне, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных сборов, будут нести такую же уголовную ответственность.
Также в новом законе:- Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен сроком от 3 до 10 лет.
Ранее сообщадось, что в ответ на объявление Путиным частичной мобилизации в РФ, россияне начали массово выезжать из страны, в частности, в Финляндию.
А сегодня СМИ узнали о намерении российских властей в ближайшие дни закрыть границу из-за мобилизации.