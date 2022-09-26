Мужчинам мобилизационного возраста запретят выезжать из РФ

Об том изданию сообщил источник, близкий к администрации диктатора Владимира Путина.
"По его словам, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября", – говорится в сообщении.
Второй источник, также близкий к администрации Путина, говорит, что это произойдет после "референдумов" на временно оккупированных украинских территориях. Их оккупанты планируют завершить вечером 27 сентября, пишет издание.
Собеседник Медузы отметил, что будет подобие "выездных виз": для выезда из РФ мужчинам придется получать разрешение от военкомата.Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.