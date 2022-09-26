Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.61
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
25 сентября 22, 17:05
Мужчинам мобилизационного возраста запретят выезжать из РФ
Москва
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По информации издания Медуза, в России, вероятно, с 28 сентября введут запрет на выезд мужчин мобилизационного возраста из страны

Об том изданию сообщил источник, близкий к администрации диктатора Владимира Путина.

"По его словам, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября", – говорится в сообщении.

Второй источник, также близкий к администрации Путина, говорит, что это произойдет после "референдумов" на временно оккупированных украинских территориях. Их оккупанты планируют завершить вечером 27 сентября, пишет издание.

Собеседник Медузы отметил, что будет подобие "выездных виз": для выезда из РФ мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. 

По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт. 

По данным Генштаба, для восполнения личного состава из-за потерь РФ объявила "частичную мобилизацию" и на временно оккупированных территориях Украины.
liga.net
Ещё по теме:
Бывший генерал СБУ пытался сбежать за границу от мобилизации
Украинские военные уничтожили еще 300 оккупантов и вертолет
Как идет мобилизация и когда военные вернутся с фронта
Вступление Украины в НАТО де-факто уже происходит
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В РФ отправляют мобилизованных сразу на линию столкновения
noimageГлава РПЦ заявил, что погибая оккупанты "смывают все грехи"
Лента новостей