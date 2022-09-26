Глава РПЦ заявил, что погибая оккупанты "смывают все грехи"

Патриарх Кирилл на воскресной проповеди заявил, что гибнущие на территории Украины российские оккупанты "приносят себя в жертву", которая "смывает все грехи". Об этом сообщает Медуза.

Он назвал нападение России на Украину "междоусобной бранью" и сказал, что молится, чтобы "брань сия закончилась как можно быстрее".

"И одновременно церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", – сказал Кирилл.