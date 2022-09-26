Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.61
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
25 сентября 22, 22:02
Глава РПЦ заявил, что погибая оккупанты "смывают все грехи"
Глава РПЦ Кирилл и Владимир Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Патриарх Кирилл на воскресной проповеди заявил, что гибнущие на территории Украины российские оккупанты "приносят себя в жертву"

Патриарх Кирилл на воскресной проповеди заявил, что гибнущие на территории Украины российские оккупанты "приносят себя в жертву", которая "смывает все грехи". Об этом сообщает Медуза.

Он назвал нападение России на Украину "междоусобной бранью" и сказал, что молится, чтобы "брань сия закончилась как можно быстрее".

"И одновременно церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", – сказал Кирилл.

1 сентября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии 11-й ассамблеи Всемирного совета церквей заявил, что руководство Русской православной церкви лжет верующим о войне РФ против Украины, разжигает ненависть к другим народам и замешано в военных преступлениях "с тоталитарной идеологией, замаскированной под теологию", и "ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет распознать в этом волю Божию".
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В РФ отправляют мобилизованных сразу на линию столкновения
noimageМужчинам мобилизационного возраста запретят выезжать из РФ
Лента новостей