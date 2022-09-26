Как накажут российских уклонистов.В каких странах им помогут

За дизертирство - 10 лет

В свое время, 9 мая, ожидаемую мобилизацию в России не объявили. Но это произошло на прошлой неделе: 21 сентября президент РФ заявил о частичной мобилизации. Официально отметили, что планируют призвать 300 тысяч резервистов. Позже стало известно, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, позволяющий Министерству обороны страны призвать на войну миллион россиян.

Днем ранее, 20 сентября, Госдума РФ дополнила Уголовный кодекс понятиями "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также одобрила поправки по ужесточению ответственности военнообязанных во время мобилизации или в военное время.

Уголовный кодекс РФ дополнен, в частности, ст. 352.1 - "Добровольная сдача в плен". Санкция ее предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. Военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от ответственности, если он принял меры для своего увольнения, вернулся в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

В действующем российском Уголовном кодексе статьи о мародерстве вообще не было. Она была в Уголовном кодексе РСФСР. Теперь к статье 356.1 добавили понятие "Мародерство", за которое предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет. Отягчающими обстоятельствами предлагается считать совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, а также в военное время". Подействует ли на тех, кто воевать идет ради того, чтобы украсть унитаз или стиральную машину?

За самовольный уход из части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК) грозит более строгим наказанием, чем в обычное время. Если подобное отсутствие в части длится от двух до 10 суток, за это грозит лишение свободы до 5 лет (а не одного), от 10 суток до месяца - до 7 лет лишения свободы (а не трех), свыше месяца - от 5 до 10 лет (а не пяти).

Установлено также, что неисполнение подчиненным приказа начальника, выданного в установленном порядке в период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а также отказ от участия в военных или боевых действиях карается лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК). Если же такие деяния повлекли за собой тяжкие последствия, лишение свободы предусмотрено на срок от трех до 10 лет.

На перепутье

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что за 7 месяцев полномасштабной войны в России почти всех имеющих реальный боевой опыт и входивший в оперативный резерв уже попытались привлечь к "спецоперации". Поэтому есть сомнения в том, что во время мобилизации удастся найти реально боеспособных мужчин. А в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что независимо от того, сколько россиян будут мобилизованы на войну, она закончится победой Украины, поскольку "дело в качестве, а не в количестве".

Жданов отмечает, что, судя по тем видео, которые есть в интернете, сейчас в российские военкоматы идет не молодежь, а пожилые люди, получившие повестки по разным причинам. Они могут появиться на фронте через три месяца, но это будут не лучшие воины.

"После 40 лет у человека есть проблемы со здоровьем. И выдерживать такие нагрузки трудно. Их не будут держать в теплых казармах, а в полевых лагерях. А Россия севернее расположена, зимы там холоднее. Такие условия, возраст, болезни... Не лучший контингент будет. Его качество будет очень низким", - отметил эксперт.

В Британском Минобороны обратили внимание на то, что отсутствие военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, свидетельствует о том, что многие мобилизованные будут отправлены на передовую с минимальной подготовкой.

Это - теория. Что касается практики, то, например, как сообщила российская "Новая газета", в г. Асбест Свердловской обл. мобилизовали 59-летнего врача, который болеет раком кожи, имеет мочекаменную болезнь, гипертонию и астигматизм - не видит на один глаз. После вручения повестки его сразу же уволили с работы, как и всех, кого мобилизуют.

Когда война подошла практически к каждой семье страны-агрессора, россияне наконец-то начали прозревать, что это не их война. И после объявления частичной мобилизации страну охватили акции протестов: российские СМИ сообщили о более чем 700 задержанных в 32 городах, участились случаи поджогов военкоматов. А сегодня утром в Усть-Илимске Иркутской области мужчина 1997 года рождения выстрелил в начальника призывной комиссии, тяжело ранив его.

Согласно распространяемой в соцсетях информации, якобы 28 сентября, после "референдумов" на оккупированных территориях Украины, Россия закроет границы для всех военнообязанных. В некоторых регионах уже запрещен выезд военнообязанных за пределы города или области. Такие мероприятия введены в Амурской, Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Ростовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Северной Осетии, Дагестане, Татарстане и Якутии.

Поэтому часть россиян хватается за последний шанс покинуть РФ. Имея российский паспорт, они могут выехать разве что в Беларусь, где их наверняка поймают и выдадут России, а также в Армению, Казахстан и Кыргызстан. С загранпаспортом без виз дорога открыта более чем в 35 стран, среди которых Грузия, Израиль, Египет, Турция, ОАЭ, Черногория и т.д. Следует учесть, что за последние несколько дней цены на авиаперелеты резко выросли, и даже имея деньги, не все могут получить билеты.

Глава ЕС Шарль Мишель призвал открывать границы ЕС для россиян -"уклонистов". По его словам, Европа должна разрешить въезд гражданам РФ, желающим бежать из страны. ЕС должен продемонстрировать "открытость тем, кто не желает быть инструментом Кремля". Беглецов от мобилизации готовы принять Нидерланды, Финляндия, Германия, Венгрия, Чехия. Но в странах Балтии их не ждут - об этом заявили в Латвии и Эстонии, а в Литве заявления граждан РФ о предоставлении убежища будут "рассматривать в общем порядке, с учетом всех обстоятельств и на индивидуальной основе". Во многих странах эта тема пока дискутируется.