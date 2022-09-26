Предел безумия. Решится ли Россия на ядерный удар

Две реальности

Вопрос доверия к недавним ядерным угрозам России для мира сверхсложный. Возникает определенное дежавю: ситуация очень похожа на тревожные дни перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, когда украинцы и даже мировые лидеры разделились на две части. Большая часть считала, что такая война в самом сердце Европы XXI века априори невозможна, меньшая же готовилась к ней.

Сейчас все по-другому. Как заявил в интервью французскому телеканалу CBS 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский, Путин серьезно настроен по вопросу применения ядерного оружия.

"Смотрите, возможно, вчера это был блеф. Но сейчас это может быть и реальностью. Что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Они выбрали целью и оккупировали нашу АЭС и Энергодар. Там шесть блоков… Это как шесть Чернобыльских блоков. Несколько дней назад они начали обстреливать другую, Южноукраинскую, АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании вылетели окна и двери. Он хочет запугать весь мир. Не думаю, что он блефует", - сказал глава государства.

По мнению публициста и политолога Андрея Пинтковского, Путин примкнул к "ястребам" в своем окружении и всерьез начал думать о ядерном ударе по возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где испытал большое унижение как проигравшая войну сторона.

"Он понял: продолжение умеренно фашистской линии приведет к тому, что соратники "попросят" его как-нибудь уйти в тень, потому что им легче будет договариваться с Западом без Путина. Кроме того, и народу можно объяснить, что виноват во всем Путин", - сказал он в эфире Эспрессо.

При этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов согласен, что после проведения незаконных референдумов на захваченных украинских территориях Россия может законодательно оговорить применение тактического ядерного оружия - при попытке ВСУ наступать дальше. Однако, по его словам, реальности могут быть две.

"Плохая - это то, что референдумы являются разменной монетой. Сейчас он (Путин – ред.) их "проведет" и поставит нам ультиматум: либо он принимает эти земли в состав РФ, либо мы садимся за стол переговоров на условиях России, признаем их российской территорией. Если мы не соглашаемся, их принимают в состав РФ, а если мы наступаем, то наносится тактический ядерный удар", - отметил он.

Однако, по словам специалиста, тактический ядерный заряд - самый маленький, существующий в мире, это 0,4-0,8 килотонна в снаряде калибром 152 или 203 мм. В первом случае радиус поражения от эпицентра ядерного взрыва - 15 км, он имеет форму эллипса в зависимости от розы ветров. Он предназначен для пробивания бреши в глубоко эшелонированной обороне противника или поражения скоплений военных.

И даже в случае его применения, подчеркнул Жданов, РФ мгновенно "выключат, как телевизор" из мировой жизни - начиная от ООН и заканчивая всеми возможными санкциями, нанесут сокрушительный удар конвенционным оружием по центру принятия решений в РФ.

Хороший же сценарий, добавил А. Жданов, состоит в следующем: будут торги по референдуму, Украина откажется от того, чтобы садиться за стол переговоров и продолжит контрнаступление, а РФ не решится применить ядерное оружие - так, как это произошло в случае с Крымом, где Россия только сейчас признала наличие ударов ВСУ и в результате не ответила ничем.

Апокалипсис отменяется на время?

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков говорит, что вся эта суета с референдумом направлена ​​только на одно: усилить психологическую атаку на мир, шантажируя ядерным оружием.

"Не вижу другого смысла. У Путина сегодня нет ничего, что он мог противопоставить миру, который помогает Украине, войдя с ней в военную и политическую коалицию. Мир обложил Россию, как волка, красными флажками санкций. И все, что остается Путину - это шантажировать мир ядерной войной", - отметил он в комментарии 24 каналу.

Но насколько это отвечает действительным намерениям главы Кремля?

"Мое мнение (я могу быть неправ, потому что не сижу в Кремле на совещаниях и не заглядываю Путину в глаза) - не может быть одновременно и мобилизация, и реальное приведение ядерных сил к боевой готовности, - продолжает политик. - Путин на сегодняшний день пока ни к какому ядерному апокалипсису не готов, потому что, во-первых, не хочет умирать, и вот эта мобилизация сейчас преследует намерение затягивания войны: просто взять мир измором, Украину, мировое сообщество, затянуть войну, Россия сейчас перешла к строительству серьезной эшелонированной обороны. И поэтому они стремятся показать, что эта война должна продлиться очень долго, что в России есть человеческий ресурс, оружие, хотя и не самое современное, но его много. Российский ВПК сейчас работает в три смены, они там развернули военное производство - мины, стволы, бронемашины, что могут, то и делают".

По словам Гудкова, именно это и позволяет утверждать, что в настоящее время угрозы прямого применения ядерного оружия нет. Однако, если говорить о развитии возможного сценария, военное поражение Путина неизбежно: ведь всем ресурсам захватчиков есть конец. И уже понятно, что объединенный мир справится, потому что сильнее России.

"А если это так, то военное поражение Путина - неизбежно. И вот здесь, как ни странно, возникает главный риск", - заметил эксперт

Однако сейчас, по его словам, Путин пытается как-то "выскочить" из войны и сохранить условное лицо.

"Это, конечно, кровавое лицо палача, однако перед своей этой "шпаной" ему как-то надо оправдаться: зачем он их туда затащил, что он делал и смог ли достичь хоть одной из целей, которые ставил. И вот он сейчас хочет этого во что бы то ни стало достичь: посадить коалицию, Украину за стол переговоров, угрожая ядерным оружием, мобилизацией миллионов и притворяясь безумцем", - добавил он.

Глава Кремля, считает Гудков, имеет задачу показать россиянам, какой он "крутой мачо": почти проложил сухопутный коридор в Крым, захватил украинские земли. И потому должен ими, то есть русскими, управлять неограниченное время.

Однако даже возвращение российской армии к границам 23 февраля означает полное военное поражение Путина. Если он эту задачу не решит - а он этого, по мнению Г. Гудкова, не сделает - вот тут и возникает главная опасность: подсанкционные чиновники из ближайшего круга российского диктатора, лишившись яхт, состояния и возможности свободно путешествовать по миру, почувствуют себя обманутими - и будут пытаться от него избавиться любым способом.

"Вот он чего боится. Когда эта опция предстанет перед ним в полный рост - здесь будет наибольший риск (ядерного удара - ред.). Но лично я думаю, что они до тех пор или сами решат этот вопрос, или все-таки страх верной смерти от ядерного удара (у Путина - ред.) окажется сильнее, и он будет пытаться найти крайних. Думаю, он пока не готов умереть от ответного ядерного удара, и это дает нам шанс", - резюмировал Гудков.

В заключение отметим: ночью 24 сентября США подняли в небо три самолета, предназначенных для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В последний раз они поднимались в воздух в конце апреля 2022 г., когда Россия проводила испытания МБР Сармат на космодроме Плесецк. И в течение нескольких месяцев США также неоднократно предупреждали Москву о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия - и официально, и частным способом.

При этом НАТО обещает уничтожить Черноморский флот РФ, если Россия действительно прибегнет к ядерному террору. А премьер Великобритании Лиз Трасс еще в августе открыто заявляла о готовности нанести России ответный ядерный удар.