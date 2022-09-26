Пожары и убийства. Как в РФ борются с мобилизацией

Частичную мобилизацию, объявленную Владимиром Путиным в России, сразу же объявили могилизацией. Россияне не так сильно хотят умирать в Украине, как их президент. Одни выстроились в километровые пробки на границе, другие же пытаются действовать. Дошло уже и до стрельбы в военкома и до жестких столкновений с правоохранителями.

Поджоги

За первые полгода полномасштабного вторжения в России подожгли не менее 20 военных комиссариатов, теперь частота подобных инцидентов резко выросла, с 21 сентября произошло как минимум 11 таких попыток.

Вечером 21 сентября в городе Ломоносове, который входит в состав Петербурга,загорелся военкомат Ломоносовского района Ленинградской области. В этот же день

Произошел пожар в здании военкомата Канавинского района Нижнего Новгорода. Предположительно в одно из окон на первом этаже бросили бутылку с зажигательной смесью, или “коктейль Молотова”.

В ночь на 23 сентября в Хабаровске пытались поджечь военкомат Индустриального района с помощью бутылок с зажигательной смесью, загорелись два кабинета, пострадавших нет. В ночь на 25 сентября в городе Черняховске Калининградской области в здание военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью. И так далее, такое описание можно очень долго продолжать. Причем жгут россияне кроме военкоматов еще и здания местных администраций.

Убийство





В городе Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома. Причем сначала СМИ сообщили о смерти военкома, сейчас же говорят, что он в реанимации, в крайне тяжелом состоянии, у него шесть пулевых ранений.





Стрелял 25-летний местный житель Руслан Зинин. Перед тем, как открыть стрельбу, он якобы сказал: “Сейчас все поедем домой”.





Протесты





Активнее всего протестуют против мобилизации в Дагестане. Местные жители перекрывают трассы и не боятся вступать в столкновения с полицией.





Недовольные мобилизацией также собрались в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. К ним вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько мужчин из республики планируется призвать.



