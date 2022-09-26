Пожары и убийства. Как в РФ борются с мобилизацией

После того как Владимир Путин объявил о мобилизации, по всей России начали поджигать военные комиссариаты и здания администраций, в Дагестане большие протесты.
Частичную мобилизацию, объявленную Владимиром Путиным в России, сразу же объявили могилизацией. Россияне не так сильно хотят умирать в Украине, как их президент. Одни выстроились в километровые пробки на границе, другие же пытаются действовать. Дошло уже и до стрельбы в военкома и до жестких столкновений с правоохранителями.
Поджоги
За первые полгода полномасштабного вторжения в России подожгли не менее 20 военных комиссариатов, теперь частота подобных инцидентов резко выросла, с 21 сентября произошло как минимум 11 таких попыток.
Вечером 21 сентября в городе Ломоносове, который входит в состав Петербурга,загорелся военкомат Ломоносовского района Ленинградской области. В этот же день
Произошел пожар в здании военкомата Канавинского района Нижнего Новгорода. Предположительно в одно из окон на первом этаже бросили бутылку с зажигательной смесью, или “коктейль Молотова”.
В ночь на 23 сентября в Хабаровске пытались поджечь военкомат Индустриального района с помощью бутылок с зажигательной смесью, загорелись два кабинета, пострадавших нет. В ночь на 25 сентября в городе Черняховске Калининградской области в здание военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью. И так далее, такое описание можно очень долго продолжать. Причем жгут россияне кроме военкоматов еще и здания местных администраций.
Убийство
В городе Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома. Причем сначала СМИ сообщили о смерти военкома, сейчас же говорят, что он в реанимации, в крайне тяжелом состоянии, у него шесть пулевых ранений.
Стрелял 25-летний местный житель Руслан Зинин. Перед тем, как открыть стрельбу, он якобы сказал: “Сейчас все поедем домой”.
Протесты
Активнее всего протестуют против мобилизации в Дагестане. Местные жители перекрывают трассы и не боятся вступать в столкновения с полицией.
Недовольные мобилизацией также собрались в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. К ним вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько мужчин из республики планируется призвать.
По мнению украинского политолога Игоря Рейтеровича, стихийный уличный митинг в Махачкале начал координироваться людьми и вызывать все более агрессивную реакцию властей, и важно то, будет ли он служить примером для других частей России.
“Когда не просто выясняют какие-либо отношения на улице в формате стихийных митингов. Видно, что там есть определенные организаторы и они в принципе предъявляют к властям уже определенные требования: чтобы они освободили всех задержанных, по сути, прекратили мобилизацию, дают им какое-то время на выполнение этих требований. Реакция властей на это понятна, нагнать больше военных, больше представителей Росгвардии, говорят, что туда планируют завести и Росгвардию из Чечни. То есть Кремль будет и дальше играть на этнических спорах, которые на самом деле никуда не исчезли в РФ, а были в определенной степени скрыты в последние годы. Но тут очень важно — вдохновит ли этот пример, который случился в Дагестане, других. Потому что в России по состоянию на 1 января 2014 года было 83 субъекта федерации”, — отмечаетон.
К тому же, как утверждает Рейтерович, протесты в регионах Кавказа кардинально не изменят ситуацию, поэтому все зависит от того, перебросится ли волна такого протеста на другие регионы.