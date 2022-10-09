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Новости
Россия
8 октября 22, 17:31
Путин сменил командующего армией РФ в Украине
Сергей Суровикин
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У группировки оккупантов в Украине впервые с начала войны появился один командующий и это генерал Сергей Суровикин.
У группировки оккупантов в Украине впервые с начала войны появился один командующий и это генерал Сергей Суровикин.

Генерал армии РФ Сергей Суровикин официально назначен командующим войсками РФ в Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 8 октября.

По информации росСМИ, Владимир Путин в свой юбилей лично позвонил генералу Суровикину и назначил его командующим.

Отметим, что у группировки российских войск в Украине впервые с начала войны появился один командующий.

В конце июня 2022 года Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области. До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.

Накануне в РФ назначили нового руководителя Восточным военным округом. Новый командующий до этого отметился в Чечне и Сирии, а также командовал российским войсками на оккупированном Донбассе.

Напомним, на этой неделе также был назначен новый командующий Западным военным округом РФ. Им стал Роман Бердников - выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.
Korrespondent
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