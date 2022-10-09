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Россия
8 октября 22, 20:36
Путин сменил "охранников" Крымского моста
Крымский мост
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Президент РФ возложил на ФСБ полномочия по защите незаконно построенного Крымского моста, ранее этим занималась Росгвардия.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля

В частности, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, Крымского моста и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым.

"Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отметим, что в соцсетях появилось фото моста с космоса.

Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. Там загорелась цистерна с топливом. В Следственном комитете России заявили о гибели трех человек в результате взрыва на Крымском мосту.
Korrespondent
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