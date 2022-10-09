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8 октября 22, 21:35
ГУР: Перекрыт центр Москвы, начались аресты военных
центр Москвы
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В Москве начали работу подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии, сообщает разведка Украины.

Центр Москвы перекрыли из-за массового задержания военных. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в Telegram.

По их информации, в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.


Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне. 
Korrespondent
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