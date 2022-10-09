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Новости
Россия
9 октября 22, 16:01
Что по документам вез в Крым взорвашийся грузовик
грузовик
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Водитель грузовика Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь, утверждают СМИ.
Водитель грузовика Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь, утверждают СМИ. Российские СМИ установили, какой грух по документам находился в фуре, якобы взорванной на Крымском мосту.

Утверждается, что в день взрыва водитель грузовика Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании ТЭК-34, с которой раньше не работал.
 
Отмечается, что он мог быть на Крымском мосту 7 октября, но остановился поспать в нескольких километрах от него. Об этом он якобы рассказал родным, после чего выключил телефон.
 
По данным СМИ, заказ водитель нашел через биржу, где клиенты ищут перевозчиков. Заявку он принял 6 октября, а на следующий день загрузился в Армавире. 
 
Как сообщается, на сайте у фирмы ТЭК-34 отличная репутация и более 200 положительных отзывов. Но все рейтинги были заработаны с 2009 по 2020 годы, когда компания активно занималось доставкой грузов и была зарегистрирована в Волгоградской области.
 
В конце 2020 года фирма была продана Олегу Антипову, после чего полностью прекратила свою деятельность. А с марта 2022 года фирма начинает "оживать" и перемещается в Ульяновск, при этом, не занимаясь никакой деятельностью. А 6 октября некто, подписавшейся Олегом, около 14.00 разместил с аккаунта ТЭК-34 заявку на транспортировку груза на рейсе Армавир-Симферополь. Причем утверждается, что публиковалось объявление с IP-адреса в Москве.  
 
Также российские СМИ заявляют, что увеличилось число жертв взрыва - с трех до пяти (включая водителя грузовика).
Напомним, накануне около шести утра на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом. Движение на нем было приостановлено из-за повреждений, но к вечеру было ограничено восстановлено.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне. Он объяснил это следствием противостояния между ФСБ и военными.
Korrespondent
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