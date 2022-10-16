РФ заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2

Иран поставит РФ новые беспилотники Arash-2, заявил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранские источники.

По данным Рожина, боезаряд дронов Arash-2 значительно больше, чем у версии иранских беспилотников Герань-2, которые применяют ВС России в Украине.

Рожин отметил, что у Ирана много беспилотников: разведывательных, ударных, камикадзе, и многие из них испытаны в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят системы подавления иранских дронов.

Недавно СМИ сообщали, что Израиль предоставляет Украине сведения об иранских беспилотниках.