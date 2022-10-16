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Новости
Россия
15 октября 22, 22:23
РФ заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2
дрон
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Сообщается, что боезаряд этих дронов значительно больше, чем у иранских беспилотников Герань-2, которые применяют ВС России в Украине.

Иран поставит РФ новые беспилотники Arash-2, заявил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранские источники.

По данным Рожина, боезаряд дронов Arash-2 значительно больше, чем у версии иранских беспилотников Герань-2, которые применяют ВС России в Украине.

Рожин отметил, что у Ирана много беспилотников: разведывательных, ударных, камикадзе, и многие из них испытаны в боевых действиях. 

Ранее сообщалось, что в Украине готовят системы подавления иранских дронов.

Недавно СМИ сообщали, что Израиль предоставляет Украине сведения об иранских беспилотниках.
Korrespondent
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