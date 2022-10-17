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Новости
Россия
16 октября 22, 21:33
Появились фото расстрела на полигоне в Белгороде
Белгород
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По официальным данным, на полигоне погибли 11 человек, но свидетели утверждают, что их вдвое больше.

Фото с полигона в Белгороде опубликовали в Telegram-каналах. Судя по ним, там десятки погибших.

"Русские военные, которые хотели прийти на украинскую землю убивать украинцев, обучают погибать на своей земле", - говорится в сообщении.

На фото видно много убитых солдат. По официальным данным - погибли 11 человек, но свидетели утверждают, что их вдвое больше.











Напомним, накануне в Белгородской области неизвестные открыли стрельбу на территории одной из воинских частей: 22 человека убито и 16 ранено.

Позже СБУ перехватила разговор россиянина со своей женой, в котором он рассказывает о расстреле в Белгородской области - мол, так работают спецотряды для дезертиров.

 
Korrespondent
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