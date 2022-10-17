Появились фото расстрела на полигоне в Белгороде

Фото с полигона в Белгороде опубликовали в Telegram-каналах. Судя по ним, там десятки погибших.

На фото видно много убитых солдат. По официальным данным - погибли 11 человек, но свидетели утверждают, что их вдвое больше.













































Напомним, накануне в Белгородской области неизвестные открыли стрельбу на территории одной из воинских частей: 22 человека убито и 16 ранено.





Позже СБУ перехватила разговор россиянина со своей женой, в котором он рассказывает о расстреле в Белгородской области - мол, так работают спецотряды для дезертиров.



