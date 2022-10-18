Ракетный террор России: когда закончатся снаряды

Осталась четверть от всего запаса

Итак, министр обороны Украины Алексей Резников три дня назад опубликовал интересные цифры. По его словам, по состоянию на 12 октября у России осталось 609 высокоточных ракет из 1 844, которые были в начале полномасштабного вторжения.

По данным Минобороны, у РФ есть 124 ракеты Искандер (из 900), 272 Калибра (из 500), а также 213 ракет Х-101 и Х-555 (из 444).

"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам. Два вывода: военное поражение России неизбежно; Россия – террористическое государство", – прокомментировал Резников.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что на территории РФ осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из всего запаса, который был на начало вторжения в Украину в феврале.

"Мы четко понимаем, и наша разведка работает отлично, мы знаем с математической погрешностью количество ракет, которые остались на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые несут наибольший вред… Я не имею права называть абсолютно все цифры, которые бы хотели от меня услышать. Но если брать в процентах, то сейчас остается 25-28% (высокоточных ракет - ред.) от того общего количества, которое было у РФ на 24 февраля", – сказал Данилов.

Он добавил, что относительно запасов советских ракет С-300 "еще немного есть, но гораздо меньше, чем это было на 24 февраля".

Ту же цифру озвучивает и советник ОП Алексей Арестович. Он сообщил, что в российской армии осталось всего 25% арсенала ракет. Как считает Арестович, Путин еще может нанести массированный ракетный удар по Украине, но это будет "самоубийством".

Однако эксперты призывают не тешить себя иллюзиями, что в России вот-вот все закончится.

"Действительно их стратегический ракетный потенциал – взорван, но не разрушен. Их потребность – до 10 ракет в день. Смогут 1 – 2 в неделю, но смогут", – рассказал в комментарии 24 каналу военный эксперт Петр Черник.

Он подчеркнул, что рано или поздно "хребет военно-промышленного комплекса России будет сломан", однако это достаточно долгий путь. Военный эксперт подчеркнул, чтобы украинцы не пренебрегали своей безопасностью и во время воздушной тревоги спускались в укрытие.

Подобное мнение высказал и военный эксперт Михаил Самусь.

"Ракеты, очевидно, еще не заканчиваются. То есть, есть у них определенный запас. Несколько таких волн они могут себе еще позволить. Хотя последствия потом могут быть такими, что при возникновении обострения на другом направлении, например, Центральная Азия, Кавказ, Китай, у них уже не будет достаточно своих высокоточных ракет. У них много ракет старых, которыми они могут забрасывать территорию Украины", – рассказал Самусь в эфире в рамках телемарафона "Единые новости".

Иран готов помочь ракетами

Однако Россия пытается найти смертоносные снаряды: агрессор лихорадочно ищет тех, кто готов продавать ракеты для убийства украинцев. И такой союзник есть: это Иран. Страна уже поставляет России дроны-камикадзе, а теперь, по данным СМИ, продаст ракеты "земля-земля".

Как пишет издание TheWashingtonPost, увеличение потока оружия от Тегерана может помочь компенсировать "огромные, по словам представителей администрации Байдена", потери российской военной техники после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале, а также быстро уменьшающиеся запасы высокоточных боеприпасов, которые были использованы во время массированных ударов по многим украинским городам в начале прошлой недели.

Очевидным признаком расширения роли Ирана как военного поставщика России The Washington Post называет то, что 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса "земля-земля".

Как пишет издание со ссылкой на источники, иранская военная промышленность готовит к поставкам в Россию первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar – иранских баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете также сообщил, что Россия могла заключить с Ираном контракт на закупку дронов Arash-2, более быстрых и разрушительных чем полученные ранее Shahed-136.

Возможное предоставление России баллистических иранских ракет прокомментировал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он заявил, что для защиты от баллистических ракет, которые РФ планирует получить от Ирана, Украине нужны новые системы противовоздушной обороны.

По его словам, сейчас в распоряжении Сил обороны, к сожалению, нет соответствующих средств для эффективного уничтожения этих баллистических ракет.

"Будем надеяться на мировое сообщество, которое не допустит этого (массированных разрушительных ракетных ударов – ред.), и наши союзники смогут поспособствовать этому (в получении новых систем ПВО – ред.)", - сказал Игнат.

Украинские власти уже должны думать над тем, что нужно сделать, чтобы Иран почувствовал, что совершает военное преступление и понес ответственность. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, Иран является террористическим государством, поскольку оказывает военную помощь стране-агрессору. Более того, Иран официально является страной-спонсором терроризма. Он не исправим, поэтому на него нужно усиливать международное давление.

"Что из Shahed-136, что с Mohajer-6, что с другими БпЛА, а также баллистическими ракетами, которые Иран может предоставить России – Вооруженные Силы Украины с этим справятся. А вот в геополитическом контексте нужно оказывать постоянное давление на Тегеран", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

Это будет наиболее эффективная позиция Украины, считает Коваленко.

"Мы должны обращать внимание всех наших международных партнеров на то, что Иран сегодня совершает агрессию так же, как и Россия. Украина уже воюет не только с Россией. Мы держим оборону и от Беларуси, и от Ирана", – отметил Коваленко.

Но Иран научился обходить западные санкции и теперь может в достаточно большом количестве поставлять оружие на территорию Российской Федерации, говорит в эфире Freedomсоветник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Здесь только ужесточение вторичных санкций, то есть прямыми санкциями, это уже не будет работать. Ситуация такова, что Иран тоже многое покупает за рубежом, в том числе электронику. Среди них и разобранные эти Shahed показывают, что электроника идет не иранского происхождения. Поэтому здесь нужны только вторичные санкции, которые будут работать против тех стран, которые поставляют соответствующие вещи на территорию Ирана", - убежден советник министра внутренних дел Украины.