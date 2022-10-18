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Россия
17 октября 22, 22:20
Падение самолета в России: погибли два человека. Видео
Су-34 упал
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Еще 15 жителей пострадали в результате крушения военного самолета. Также загорелось несколько этажей многоэтажного дома.

Российский бомбардировщик Су-34 упал во двор жилого дома в Ейске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"По предварительной информации от оперативных служб - упал военный самолет СУ-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем. На месте работают бригады скорой помощи", - написал он.

Авиакатастрофа Су-34 в Ейске с другого ракурса.

Тем временем, в ГУ МЧС сообщили, что два человека погибли и 15 пострадали при падении самолета в Ейске. В Минобороны России заявили, что пилоты катапультировались, передает Интерфакс. Причина крушения - возгорание одного из двигателей при взлете.


На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов загорелось топливо самолета.

Напомним, 17 октября военный самолет Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края.
Korrespondent
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