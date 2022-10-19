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Новости
Россия
19 октября 22, 08:37
Мобилизация в РФ привела к социальному разлому
Мобилизация в РФ
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Российское информпространство на фоне мобилизационных проблем еще больше маргинализирует сообщества этнических меньшинств.

Частичная мобилизация в РФ усилила этническое разделение, расизм и ксенофобию в обществе. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 18 октября.

Отмечается, что стрельба 15 октября на полигоне в Белгородской области, вероятно, была естественным результатом продолжающейся политики Кремля по использованию бедных слоев населения и меньшинств для формирования вооруженных сил, защищая при этом этнических россиян и более состоятельных граждан.

"Российские источники возложили ответственность за стрельбу на двух этнических таджиков, которые были насильно мобилизованы. Российское информационное пространство во многом отреагировало яростной ксенофобской риторикой в ​​отношении мигрантов из Центральной Азии и других периферийных социальных групп", - пишет ISW.

Как указали аналитики, призывы к иммиграционной реформе в РФ демонстрируют ту роль, которую, по-видимому, сыграла частичная мобилизация в обострении этнического разделения, расизма и ксенофобии в российском внутреннем пространстве, особенно в отношении этнических меньшинств.

Ранее сообщалось, что жители России переживают "грубое пробуждение", осознавая, что "спецоперация" идет не очень хорошо.
Korrespondent
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