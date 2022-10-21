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Новости
Россия
21 октября 22, 11:19
Оккупанты заявили о гибели российского продюсера в Херсоне
обстрел
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В результате обстрела в районе Антоновского моста погибли четыре человека, 10 были ранены, утверждают оккупационные власти.

При обстреле переправы в Херсоне погибли двое сотрудников "телекомпании Таврия". Среди них – российский продюсер. Об этом сообщила так называемая "заместитель губернатора" Херсонской области Екатерина Губарева в Telegram утром в пятницу, 21 октября.

"Погибли, по меньшей мере, два человека из команды. Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области", – написала она.

По данным российских оккупантов, всего в результате обстрела в районе Антоновского моста погибли четыре человека, 10 были ранены.

Накануне поздно вечером жители Херсона сообщили о взрывах. Как уверяли очевидцы, звуки могли быть связаны с обстрелом Антоновского моста.

Также сообщалось, что российские оккупанты собрали импровизированный мост из барж под Антоновским мостом возле Херсона.
Korrespondent
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