Оккупанты заявили о гибели российского продюсера в Херсоне

При обстреле переправы в Херсоне погибли двое сотрудников "телекомпании Таврия". Среди них – российский продюсер. Об этом сообщила так называемая "заместитель губернатора" Херсонской области Екатерина Губарева в Telegram утром в пятницу, 21 октября.
"Погибли, по меньшей мере, два человека из команды. Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области", – написала она.
По данным российских оккупантов, всего в результате обстрела в районе Антоновского моста погибли четыре человека, 10 были ранены.