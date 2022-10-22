Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.85
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
22 октября 22, 10:30
Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Путин не собирается идти на мирное урегулирование и настроен на долгую войну против Украины, считает ISW

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности против Украины и не собирается идти на переговоры. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин ставит на затяжную войну с применением обычных вооружений — информационные условия для возможного ухода из Херсона, подготовка к подрыву дамбы в Новой Каховке и мобилизация говорят о том, что диктатор не собирается искать выход из войны. 

Отмечается, что Путин создает условия для повышения боеспособности России зимой и в 2023 году — институт упоминает указы об усилении координации центральной власти РФ и регионов, выделение средств на поддержку армии и шаги для перевода России на военные рельсы. 

Путин продолжает демонстрировать готовность к усилению внутреннего недовольства в РФ, чтобы добиться своих целей военным путем. Таким образом, он проявляет "явную незаинтересованность" в любых уступках или переговорах, которые могут привести к реальному миру. 

В Беларуси между военными армий РФ и РБ возникают частые конфликты на национальной почве по причине шовинизма россиян, заявили в Генштабе. 

В России растет недовольство действиями военного руководства, в частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление о ее завершении. 

По состоянию на середину октября, по данным разведки, в России призвано около 200 000 человек, что составляет около 66% от заявленного количества.
liga.net
Ещё по теме:
Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным
Путин потерял доверие к Шойгу. Общается с командующими войск
Шольц 90 минут говорил с Путиным
Генсек ООН поговорил с Путиным о войне
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей