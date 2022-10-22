Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности против Украины и не собирается идти на переговоры. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин ставит на затяжную войну с применением обычных вооружений — информационные условия для возможного ухода из Херсона, подготовка к подрыву дамбы в Новой Каховке и мобилизация говорят о том, что диктатор не собирается искать выход из войны.

Отмечается, что Путин создает условия для повышения боеспособности России зимой и в 2023 году — институт упоминает указы об усилении координации центральной власти РФ и регионов, выделение средств на поддержку армии и шаги для перевода России на военные рельсы.

Путин продолжает демонстрировать готовность к усилению внутреннего недовольства в РФ, чтобы добиться своих целей военным путем. Таким образом, он проявляет "явную незаинтересованность" в любых уступках или переговорах, которые могут привести к реальному миру.





В России растет недовольство действиями военного руководства, в частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление о ее завершении.





По состоянию на середину октября, по данным разведки, в России призвано около 200 000 человек, что составляет около 66% от заявленного количества.

