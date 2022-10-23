Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.85
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
23 октября 22, 11:24
В России горел пороховой завод, был взрыв
Пермский пороховой завод
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В российской Перми произошел взрыв и пожар на пороховом заводе, где делали заряды для РСЗО Град, Смерч и ПВО армии России

В российской Перми горел пороховой завод, на котором делали заряды для российских реактивных систем залпового огня. Об этом сообщают Стратком ВСУ, пермские СМИ и сообщества в соцсетях.

На заводе производились заряды к РСЗО "Град", "Смерч" и комплексам ПВО – на нем произошел взрыв с пожаром, пишет Стратком. Минимум два человека погибли, есть раненые, нескольких сотрудников ищут под завалами.

Как отмечает Стратком, российские СМИ писали, что завод работал в три смены для обеспечения боеприпасами армию РФ.

22 октября в российском городе Шебекино напротив украинского Волчанска прогремели взрывы: 15 000 россиян были без света. 
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей