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Новости
Россия
24 октября 22, 13:15
Россия имеет ресурсы для долгой войны — глава МИД Латвии
Эдгарс Ринкевичс
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Западу стоит продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь, так как у России много ресурсов для войны, считает Ринкевичс

Россия располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы вести долгую войну против Украины, а поэтому Западу не стоит "расслабляться" в оказании помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на латвийском телевидении, цитирует его Delfi.

По его словам, сегодня важно оказывать Украине не только военную, но и финансовую помощь, чтобы страна могла восстановить разрушенную Россией гражданскую инфраструктуру и пережить зиму. 

"Россия надеется на усталость Запада, в том числе пытаясь негативно повлиять на общественное мнение", — сказал дипломат.

Он отметил, что единство Запада в помощи Украине "достаточно сильное", но есть проблемы со скоростью выполнения принятых решений. 

"Например, поставки оружия зачастую происходят медленнее, чем перемены на фронте", — заявил Ринкевичс.

Недавно Ринкевичс заявил, что Россия угрожает ядерным оружием, чтобы запугать украинцев, однако нельзя исключать ни один сценарий. Он считает, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко уже воюет против Украины, однако в случае прямой агрессии армии РБ, необходимы новые санкции и еще большая изоляция Минска. Дипломат отмечал, что жестокость российских оккупантов на войне против Украины напоминают действия боевиков террористической организации ИГИЛ.
liga.net
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