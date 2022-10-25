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Россия
24 октября 22, 22:37
Россия совершила 85 атак на объекты энергетики
взрыв
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С февраля по октябрь количество ударов по энергетической инфраструктуре Украины увеличилось в 10 раз.
С февраля по октябрь количество ударов по энергетической инфраструктуре Украины увеличилось в 10 раз.

С начала полномасштабного нападения России на Украину агрессоры совершили 85 атак на объекты электроэнергетики, из них 51 – в октябре. Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 24 октября.

Так, больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры в октябре нанесено в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4, в Киеве – 4.

Как следует из обнародованной инфографики, с февраля по октябрь количество ударов по энергоинфраструктуре увеличилось в 10 раз – с пяти в феврале до 51 в октябре, и только одна атака совершена в апреле. Наиболее пострадали с начала войны Донецкая область, по энергообъектам которой было нанесено 14 ударов, Сумская – 13 и Харьковская – семь.

Не зафиксированы удары в пяти областях Украины – Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Херсонской.

"Это политика уничтожения украинцев через создание условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же, как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это – терроризм и военное преступление", – заявил генпрокурор Андрей Костин.

При этом он призвал ООН поддержать создание Международного трибунала для агрессора: "Россия и ее руководство должны предстать перед судом за преступление агрессии, геноцида и военные преступления. Мир невозможен, пока зло не наказано".

Как сообщалось, с 10 октября Россия почти каждый день совершает масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Применяются ракеты и дроны-камикадзе. Уже пострадали 40% энергетических обектов.
Korrespondent
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