В армии России царят расизм и нетерпимость — ISW

В рядах российской армии царят расизм и нетерпимость, что увеличивает вероятность этнических конфликтов в рядах оккупантов. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).
Аналитики приводят в пример публикации в социальных сетях 24 октября, где опубликовано видео, на котором российский офицер избивал солдата-мусульманина за попытку помолиться.
Отмечается, что хотя российские пропагандисты отрицали подлинность видеозаписи, предыдущие случаи насилия по этническому признаку, подобные стрельбе на полигоне в Белгородской области 15 октября, указывают на то, что такие проблемы будут только усиливаться.
Ранее в ISW заявляли, что ставка на представителей национальных меньшинств при мобилизации в России приводит к конфликтам среди призывников.15 октября на полигоне в Белгородской области России произошла стрельба, в результате которой 11 человек были убиты, 15 человек получили ранения. Это случилось в результате конфликта по религиозному признаку.