В армии России царят расизм и нетерпимость — ISW

В рядах российской армии царят расизм и нетерпимость, что увеличивает вероятность этнических конфликтов в рядах оккупантов. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики приводят в пример публикации в социальных сетях 24 октября, где опубликовано видео, на котором российский офицер избивал солдата-мусульманина за попытку помолиться.

Отмечается, что хотя российские пропагандисты отрицали подлинность видеозаписи, предыдущие случаи насилия по этническому признаку, подобные стрельбе на полигоне в Белгородской области 15 октября, указывают на то, что такие проблемы будут только усиливаться.





Ранее в ISW заявляли, что ставка на представителей национальных меньшинств при мобилизации в России приводит к конфликтам среди призывников.





Генштаб ВСУ регулярно сообщает о проблемах с мобилизационными мероприятиями в РФ, особо острая ситуация у россиян с обеспечением – мобилизованным часто даже не выдают форму, также есть проблемы с бронежилетами, шлемами и оружием.





Сообщалось также о бунте мобилизованных, которые отказались покидать казарму. Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.







