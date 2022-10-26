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Новости
Россия
26 октября 22, 17:01
Сотрудники мэрии Москвы массово бегут из РФ – СМИ
Мобилизация в России
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После гибели в Украине сотрудника мэрии Москвы его коллеги начали массово уходить в отпуск и не возвращаться

После гибели в Украине сотрудника мэрии Москвы его коллеги начали массово уходить в отпуск и не возвращаться. Об этом сообщает российское издание Верстка со ссылкой на свои источники, которые говорят, что в некоторых отделах мэрии количество покинувших Россию работников-мужчин составляет 20–30% от всех сотрудников.

Издание напомнило, что в начале октября в Украине погиб начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов. Чиновник был мобилизован 23 сентября и практически сразу оказался на фронте. Гибель коллеги "произвела неизгладимое впечатление" на работников мэрии и представителей властей в целом, пишет издание.

По словам собеседника, близкого к московской мэрии, там наблюдается "заметный исток сотрудников". Он отметил, что зачастую покинувшие страну сотрудники уходят в отпуск, из которого уже не возвращаются.

Его слова подтвердил другой близкий к московским властям источник: в некоторых отделах количество покинувших Россию работников-мужчин составляет 20–30% от всех сотрудников. Особенно из-за "массового исхода" пострадали самые крупные департаменты мэрии — ЖКХ, здравоохранения, образования и другие, говорит он.

Это привело к затруднениям в работе московских ведомств: зачастую отделы департаментов простаивают сутками из-за отсутствия IT-специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечавшие за него сотрудники уехали.

Чаще всего покинувшие РФ чиновники едут в страны бывшего СНГ — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

"Низовым" сотрудникам мэрии Москвы не предоставили вовремя обещанную бронь, поэтому они зачастую уезжают "в никуда", не уволившись и не оповестив об этом руководство, сказал источник.

В России к середине октября могли мобилизовать не менее 492 000 мужчин, сообщило издание Медиазона. 

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liga.net
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