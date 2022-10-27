РФ начала применять самые дальнодействующие в мире ракеты

Воздушно-космические силы России применяют в войне против Украины ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает издание Первый милитарный со ссылкой на видео от Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что российские оккупанты в своем пропагандистском ролике показали кадры со взлетом сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.
В частности, на кадрах видео можно увидеть, что на точках подвески под фюзеляжем самолета можно видеть три ракеты Р-37М и две ракеты Р-77-1 под крыльями.
Р-37 (Стрела) – советско-российская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности.
В настоящее время является самой дальнодействующей управляемой ракетой "воздух-воздух" в мире.
- Скорость полета: 6М
- Скорость полета поражающих целей, км/ч: до 2500
- Аэродинамическая схема нормальная, с крылом малого удлинения и большой хордой
- Центровка: динамически неустойчивая
- Длина ракеты: 4,20 м (РВВ-БД и Р-37М - 4,06 м)
- Диаметр фюзеляжа: 0,38 м
- Стартовая масса: 600 кг
- Боевая часть: осколочно-фугасная массой 60 кг
- Система наведения: инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории, головка наведения 9б-1388.