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Новости
Россия
27 октября 22, 21:25
РФ начала применять самые дальнодействующие в мире ракеты
Р-37М
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Украинское издание обратило внимание, что оккупанты используют ракеты Р-37М с истребителем-перехватчиком МиГ-31.

Воздушно-космические силы России применяют в войне против Украины ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает издание Первый милитарный со ссылкой на видео от Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что российские оккупанты в своем пропагандистском ролике показали кадры со взлетом сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.

В частности, на кадрах видео можно увидеть, что на точках подвески под фюзеляжем самолета можно видеть три ракеты Р-37М и две ракеты Р-77-1 под крыльями.

Р-37 (Стрела) – советско-российская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности.

В настоящее время является самой дальнодействующей управляемой ракетой "воздух-воздух" в мире.

  • Скорость полета: 6М
  • Скорость полета поражающих целей, км/ч: до 2500
  • Аэродинамическая схема нормальная, с крылом малого удлинения и большой хордой
  • Центровка: динамически неустойчивая
  • Длина ракеты: 4,20 м (РВВ-БД и Р-37М - 4,06 м)
  • Диаметр фюзеляжа: 0,38 м
  • Стартовая масса: 600 кг
  • Боевая часть: осколочно-фугасная массой 60 кг
  • Система наведения: инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории, головка наведения 9б-1388.
Напомним, стали известны имена российских военных инженеров, запускающих ракеты по Украине.

Korrespondent
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