РФ начала применять самые дальнодействующие в мире ракеты

Воздушно-космические силы России применяют в войне против Украины ракеты "воздух-воздух" Р-37М. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает издание Первый милитарный со ссылкой на видео от Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что российские оккупанты в своем пропагандистском ролике показали кадры со взлетом сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.

В частности, на кадрах видео можно увидеть, что на точках подвески под фюзеляжем самолета можно видеть три ракеты Р-37М и две ракеты Р-77-1 под крыльями.

Р-37 (Стрела) – советско-российская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности.

В настоящее время является самой дальнодействующей управляемой ракетой "воздух-воздух" в мире.

Скорость полета: 6М

Скорость полета поражающих целей, км/ч: до 2500

Аэродинамическая схема нормальная, с крылом малого удлинения и большой хордой

Центровка: динамически неустойчивая

Длина ракеты: 4,20 м (РВВ-БД и Р-37М - 4,06 м)

Диаметр фюзеляжа: 0,38 м

Стартовая масса: 600 кг

Боевая часть: осколочно-фугасная массой 60 кг

Система наведения: инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории, головка наведения 9б-1388.

Напомним, стали известны имена российских военных инженеров, запускающих ракеты по Украине.

