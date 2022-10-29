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28 октября 22, 17:21
В Украине погиб сын мичмана с подлодки Курск - СМИ
рашисты
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Погибшему было 25 лет. Его отцу на момент смерти на подводной лодке было 26.

В Украине погиб 25-летний Данис Ишмуратов, сын мичмана Фаниса Ишмуратова, погибшего на подводной лодке Курск в 2000 году. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на башкирскую газету Йэшлек.

Похороны Ишмуратова-младшего пройдут в воскресенье в селе Мерясово Баймакского района Башкортостана. Его похоронят рядом с отцом, который погиб в возрасте 26 лет.

Ранее в интервью Коммерсанту Данис Ишмуратов рассказывал, что его первое воспоминание из детства - похороны отца.

"До сих пор помню красный гроб и красный квадратик из стекла сверху, помню ГАЗ-53, который вез гроб, и военных, которые его несли. Тело отца достали из 9-го отсека через год после крушения Курска", - говорил он.

Ишмуратов-младший с 2021 года служил на 201-й российской военной базе в Таджикистане по контракту.

Напомним, по сообщению Генерального штаба Украины, за минувшие сутки ликвидировано 480 военнослужащих российской оккупационной армии.

Атомный подводный ракетный крейсер Курск затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, унеся жизни 118 человек.

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Korrespondent
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