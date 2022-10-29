РФ заявила о выходе из "зернового соглашения"

Минобороны РФ сегодня, 29 октября, заявило о выходе российской стороны из Зернового соглашения.

Причиной такого шага назван "теракт против ротив кораблей Черноморского Флота и гражданских судов" в Севастополе.

"С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «"ернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РФ находила другие причины для прекращения зерновой сделки.