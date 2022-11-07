Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию РФ

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российский народ сталкивается с опасностями, которые бросают вызов самому существованию страны, а молитва о властях и о Вооруженных силах РФ не должна быть "механической".

Прямая речь: "Мы не должны пропускать мимо ушей эти прошения, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями – такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны", - цитируют Кирилла российские СМИ.

Патриарх также убеждает людей, что могущественные силы, пребывающие "вне Руси", якобы хотят "возбудить людей к междоусобной брани".

"За этим стоит только одно – стремление ослабить Святую Русь", – сказал предстоятель РПЦ, пояснив, что имеет в виду и Россию, и Украину, и Беларусь.

Согласно российской военной доктрине, применение Россией ядерного оружия возможно, в частности, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

Напомним, что ранее российские чиновники неоднократно заявляли, что страна может применить ядерное оружие.