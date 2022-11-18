Как Россия осуществляет план геноцида украинского народа

Массовый характер преступления

Вывоз украинских детей оккупантами под предлогом "оздоровления" или по другим надуманным причинам распространен на захваченных врагом территориях - там, где люди, истощенные войной, страдают от информационного вакуума. В общем, россияне депортировали с оккупированных территорий 11 тысяч украинских детей - об этом в вечернем обращении 14 ноября заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил, что для прекращения краж украинских детей россиянами состоялось заседание Координационного совета Украины по защите и безопасности детей - под председательством генсека ООН Антониу Гутерриша и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Обсудили, как остановить депортацию украинских детей в Россию и вернуть домой всех, кого вывезли. Как минимум, это почти 11 тысяч детей - мы их знаем поименно. Но это только те, о ком мы знаем. А на самом деле вывезенных больше", - отметил президент.

В заседании также приняли участие послы ведущих государств, которых Украина призвала помочь в реализации этой задачи.

"Чтобы вернуть всех депортированных, нам действительно нужна мощь всего мира", - подчеркнул В. Зеленский.

Самая уязвимая для принудительной депортации категорія - это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. По официальной информации, в частности, по состоянию на 14 сентября почти 100 000 детей из-за войны выписали из интернатных заведений (всего в Украине их было более 700). С помощью детского агентства ООН ЮНИСЕФ все еще пытаются найти около 26 000 из них. Значительная часть детей, подпадающих под усыновление, были эвакуированы за границу. На учете по усыновлению состоит 16 тысяч сирот. Из них эвакуировано около шести тысяч, только 1,5 тысячи - в пределах Украины. А усыновление возможно лишь для детей, находящихся в стране.

Но точного количества украденных россиянами детей в Украине, похоже, никто не знает. Однако масштабы трагедии все же можно представить: 9 ноября российские военные блоггеры начали распространять многосерийный документальный сериал о нескольких украинских детях с Донбасса, усыновленных в российских семьях. В нем утверждается, что только в 2022 году российские власти "эвакуировали" из Украины более 150 тысяч детей.

"Благодеяния", совершенные с особым цинизмом

При этом, как отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, 14 ноября российский диктатор Путин присвоил почетное звание мать-героиня супруге главы Чечни Рамзана Кадырова. В указе Путина говорится, что это звание ей присвоили "за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей".

Вряд ли случаймо, но это награджение совпало со Всемирным днем сирот. Именно этот статус принесла тысячам украинских детей агрессивная война, развязанная РФ против Украины: по информации Национальной социальной сервисной службы Украины, по состоянию на конец октября без родительской опеки осталось более 4,5 тысяч детей. Лишь около тысячи из них потеряли родителей из-за боевых действий, остальные остались без родительской опеки по другим причинам.

Так что цинизма россиянам не занимать. Напомним, одним из наиболее циничных законов путинской России является так называемый "закон Димы Яковлева" (так звали 21-месячного мальчика, умершего в США в приемной семье) или "закон негодяев", которым запрещается усыновление российских детей иностранцами. Это было местью со стороны РФ на "закон Магнитского", принятый Конгрессом Соединенных Штатов после гибели замученного в СИЗО юриста Сергея Магнитского: документ содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека.

Однако в мае 2022 года, на третий месяц войны, российский диктатор подписал еще более циничный указ - об упрощенном приеме в гражданство России украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки. В частности, на временно оккупированных территориях.

А 26 октября стало известно о еще одном действительно возмутительном факте: уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова осмелилась "усыновить" ребенка, вывезенного (т.е. похищенного) из оккупированного Россией украинского Мариуполя. К тому же указанная российская чиновница способствовала и незаконному усыновлению еще 350 детей-сирот с оккупированного Донбасса.

По словам директора по адвокации Центра прав человека Zmina Елены Луневой, в будущем действия оккупантов, связанные с принудительным перемещением украинских детей, могут быть квалифицированы однозначно - как геноцид украинского народа.

"Это является составной частью геноцида. Детей там русифицируют, их могут устраивать в приемные семьи, менять, согласно российскому законодательству, все: имя, фамилию, отчество, дату рождения и т.д. То есть все, что сделает невозможным в дальнейшем поиск таких детей", - предупредила специалист.

Кроме того, как отметили эксперты американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 16 ноября, председатель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудничает с Уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой по привлечению "трудных подростков" из оккупированных Донецкой и Луганской областей для проведения "профилактической работы" и "военно-патриотического" воспитания". Даже страшно представить, чему будет учить наших детей такой тандем.

Поэтому эксперты ISW не без основания считают, что программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции Украины.

"Программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отпусков и программ реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции и являются более широкими усилиями по этнической чистке", - констатировали в ISW.

Если ребенок был депортирован, в Национальном информационном бюро (НИБ) советуют действовать следующим образом: во-первых, нужно собрать и сообщить данные о ребенке и обстоятельствах событий: ФИО, дату рождения, место жительства; откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах; был ли он с родителями или в сопровождении других лиц; последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение; особые приметы ребенка; контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.

Следует записать всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий. Если есть фото ребенка, фото- или видеоподтверждение депортации - нужно немедленно сообщить об этом НИБ по электронной почте: [email protected] или заполнив соответствующую форму на сайте. В случае, когда на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) - нужно посоветовать им обращаться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания), международные миссии (такие, как Международная организация по миграции (МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

Ирина Носальская