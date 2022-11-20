Москва обиделась на недопуск Лаврова на встречу ОБСЕ

В России назвали провокационным решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании совета глав МИД ОБСЕ. Об этом заявило российское внешнеполитическое ведомство в субботу, 19 ноября.

Москва считает, что Польшей "нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы действующего председательства".





В ведомстве Сергея Лаврова заявили, что в течение всего года вместо укрепления ОБСЕ Варшава рушила еe основы, "делала все что могла для эрозии основополагающей для Организации культуры консенсуса, стимулировала опасные центробежные тенденции".





"Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД – кульминация всего "антипредседательства" Польши в организации", – подчеркивается в российском заявлении.





В МИД РФ убеждены, что "все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку".





Также сообщается, что вместо Лаврова российскую делегацию возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.





Накануне в МИД Польше заявили, что России откажут в доступе на декабрьскую встречу ОБСЕ в городе Лодзь. Так что поездка Лукашевича может оказаться "холостой".