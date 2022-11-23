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Россия
22 ноября 22, 14:37
Кремль отреагировал на обыск в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра
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Украинская сторона "давно воюет" с Русской православной церковью, пожаловался Дмитрий Песков.

Обыски в Киево-Печерской лавре являются очередным звеном в "цепи военных действий" Украины против "русского православия". Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 22 ноября, сообщает ТАСС.

"Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия", – сказал Песков.

Ранее во вторник стало известно, что СБУ проводит проверки на территории Киево-Печерской лавры. Это связано с противодействием подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Позже стало известно, что СБУ проводит аналогичные действия в монастырях Ровенской области.

Напомним, СБУ открыла дело из-за воспевания России в Киево-Печерской Лавре
Korrespondent
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