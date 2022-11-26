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Новости
Россия
23 ноября 22, 22:43
Сколько еще будет атак? Ракетный арсенал РФ
ракета
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За несколько лет до нападения на Украину Россия начала накапливать электронику, необходимую для создания высокоточных ракет.
За несколько лет до нападения на Украину Россия начала накапливать электронику, необходимую для создания высокоточных ракет.

За время полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 4700 ракет. Самый массированный обстрел территории нашей страны произошел 15 ноября. Тогда по гражданской и критической инфраструктуре было выпущено около ста ракет. Большинство из них – это ракеты Х-101 и Х-555, остальные – снаряды типа Калибр.

Украинские и западные эксперты утверждают, что Россия вот-вот исчерпает запас оружия, но сегодня, 23 ноября, случился новый масштабный обстрел. Так сколько осталось ракет у РФ и могут ли прекратиться массированные атаки решил разобраться Корреспондент.net.

"Есть ракеты, которых чертовски много"

Накануне Минобороны Украины дало новую оценку запасов российского арсенала. В обнародованной инфографике говорится, что Россия уже израсходовала:

87% ракет для ОТРК Искандер;
26% противокорабельных ракет 3М55 Оникс; 
13% зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300; 
63% крылатых ракет Калибр; 50% крылатых ракет Х-101; 
50% крылатых ракет Х-555; 
68% крылатых ракет Х-22 и Х-32; 
59% противокорабельных ракет Х-35; 
27% гиперзвуковых ракет Х-47М2 Кинжал.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, подтвердил, что у армии РФ истощаются запасы высокоточных ракет. Из-за дефицита снарядов Россия может позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября, считает он.

"Что касается высокоточных ракет – мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами", – подчеркнул Данилов.

При этом секретарь СНБО добавил, что в РФ также остается очень большое количество зенитных ракет С-300, которыми оккупанты ведут огонь по наземным целям.

"Есть понимание, сколько осталось: определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ, – это ракеты С-300. Их слишком много. Их сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много", – добавил Данилов.

Россия наладила производство снарядов?

Количество не главное, считает военный эксперт и руководитель Defense Express Сергей Згурец и рассказал, что не так с оценкой запаса российских ракет. По его словам, несмотря на дефицит высокоточных снарядов, Россия все еще способна их производить.

Для примера эксперт рассказал о ракетах Х-101, считающихся наиболее технологичным образцом на вооружении армии РФ. Он отметил, что до 24 февраля их было около 400 штук, а в октябре появилась информация, что около 200 из них враг уже запустил. Однако на месте падения одной из ракет в Киеве были обнаружены обломки, датированные третьим кварталом 2022 года, что свидетельствует о том, что россияне их продолжают производить.

Эксперт рассказал, что Россия через Казахстан и Армению закупает процессоры, которые есть в холодильниках и молокоотсосах. Это американские чипы гражданского назначения, однако они могут использоваться не только в ракетах Х-101, но и в Искандерах, а также на вертолетах Ка-52.

Несмотря на это, по словам Згурца, есть и позитивный момент.

"Обычно, когда есть много ракет, новые ракеты идут на склад, а более старые отстреливаются. Если мы сейчас находим обломки "свежих", то фактически это означает, что ракеты Х-101 "из колес" идут на выполнение террористических операций", - сказал он.

Также эксперт обращает внимание, что в РФ есть запасы крылатых ракет Х-22, Х-59 советского производства, и оценить их точное количество тяжело.

Запасы на случай войны с НАТО

Газета The New York Times со ссылкой на отчет компании Janes, занимающейся военной разведкой назвала дополнительные аспекты, которыми можно объяснить продолжающиеся массированные обстрелы Украины.

Первый – это само производство Искандеров, Калибров и крылатых ракет, которое не останавливается в России (об этом рассказывал и украинский эксперт). Более того, по их информации, РФ удалось накопить компоненты для производства высокоточных ракет еще до вторжения в Украину. 

По данным Janes, Россия начала запасаться технологиями еще несколько лет назад. В отчете отмечается, что многие компоненты используются также в гражданских целях, поэтому России, несмотря на введенные против нее санкции, удалось получить их через третьи страны либо от частных лиц.

Второй – это помощь оружием Москве от других стран. Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, Кремль обратился к Ирану и Северной Корее.

"Я думаю, что эти страны, вероятно, предоставят им некоторые возможности", - сообщил он.

При этом обе страны отрицают поставки оружия России.

Третье объяснение заключается в том, что Россия стала чаще использовать для атак ракеты ПВО. По данным ВВС Украины, 17 ноября РФ выпустила по меньшей мере десять зенитных управляемых ракет С-300 по городам вблизи линии фронта.

Кроме того, опрошенные NYT аналитики допускают, что Россия еще держит запас ракет и другого вооружения на случай начала войны с НАТО.
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