Сколько еще будет атак? Ракетный арсенал РФ

За время полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 4700 ракет. Самый массированный обстрел территории нашей страны произошел 15 ноября. Тогда по гражданской и критической инфраструктуре было выпущено около ста ракет. Большинство из них – это ракеты Х-101 и Х-555, остальные – снаряды типа Калибр.

Украинские и западные эксперты утверждают, что Россия вот-вот исчерпает запас оружия, но сегодня, 23 ноября, случился новый масштабный обстрел. Так сколько осталось ракет у РФ и могут ли прекратиться массированные атаки решил разобраться Корреспондент.net.

"Есть ракеты, которых чертовски много"

Накануне Минобороны Украины дало новую оценку запасов российского арсенала. В обнародованной инфографике говорится, что Россия уже израсходовала:

26% противокорабельных ракет 3М55 Оникс;

13% зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300;

63% крылатых ракет Калибр; 50% крылатых ракет Х-101;

50% крылатых ракет Х-555;

68% крылатых ракет Х-22 и Х-32;

59% противокорабельных ракет Х-35;

27% гиперзвуковых ракет Х-47М2 Кинжал.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, подтвердил, что у армии РФ истощаются запасы высокоточных ракет. Из-за дефицита снарядов Россия может позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября, считает он.

"Что касается высокоточных ракет – мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами", – подчеркнул Данилов.

При этом секретарь СНБО добавил, что в РФ также остается очень большое количество зенитных ракет С-300, которыми оккупанты ведут огонь по наземным целям.

"Есть понимание, сколько осталось: определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ, – это ракеты С-300. Их слишком много. Их сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много", – добавил Данилов.

Россия наладила производство снарядов?

Количество не главное, считает военный эксперт и руководитель Defense Express Сергей Згурец и рассказал, что не так с оценкой запаса российских ракет. По его словам, несмотря на дефицит высокоточных снарядов, Россия все еще способна их производить.

Для примера эксперт рассказал о ракетах Х-101, считающихся наиболее технологичным образцом на вооружении армии РФ. Он отметил, что до 24 февраля их было около 400 штук, а в октябре появилась информация, что около 200 из них враг уже запустил. Однако на месте падения одной из ракет в Киеве были обнаружены обломки, датированные третьим кварталом 2022 года, что свидетельствует о том, что россияне их продолжают производить.

Эксперт рассказал, что Россия через Казахстан и Армению закупает процессоры, которые есть в холодильниках и молокоотсосах. Это американские чипы гражданского назначения, однако они могут использоваться не только в ракетах Х-101, но и в Искандерах, а также на вертолетах Ка-52.

Несмотря на это, по словам Згурца, есть и позитивный момент.

"Обычно, когда есть много ракет, новые ракеты идут на склад, а более старые отстреливаются. Если мы сейчас находим обломки "свежих", то фактически это означает, что ракеты Х-101 "из колес" идут на выполнение террористических операций", - сказал он.

Также эксперт обращает внимание, что в РФ есть запасы крылатых ракет Х-22, Х-59 советского производства, и оценить их точное количество тяжело.

Запасы на случай войны с НАТО

Газета The New York Times со ссылкой на отчет компании Janes, занимающейся военной разведкой назвала дополнительные аспекты, которыми можно объяснить продолжающиеся массированные обстрелы Украины.

Первый – это само производство Искандеров, Калибров и крылатых ракет, которое не останавливается в России (об этом рассказывал и украинский эксперт). Более того, по их информации, РФ удалось накопить компоненты для производства высокоточных ракет еще до вторжения в Украину.

По данным Janes, Россия начала запасаться технологиями еще несколько лет назад. В отчете отмечается, что многие компоненты используются также в гражданских целях, поэтому России, несмотря на введенные против нее санкции, удалось получить их через третьи страны либо от частных лиц.

Второй – это помощь оружием Москве от других стран. Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, Кремль обратился к Ирану и Северной Корее.

"Я думаю, что эти страны, вероятно, предоставят им некоторые возможности", - сообщил он.

При этом обе страны отрицают поставки оружия России.

Третье объяснение заключается в том, что Россия стала чаще использовать для атак ракеты ПВО. По данным ВВС Украины, 17 ноября РФ выпустила по меньшей мере десять зенитных управляемых ракет С-300 по городам вблизи линии фронта.

Кроме того, опрошенные NYT аналитики допускают, что Россия еще держит запас ракет и другого вооружения на случай начала войны с НАТО.