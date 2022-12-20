Открыть второй фронт? Зачем Путин съездил в Минск

Александр Лукашенко – чуть ли не единственный покорный вассал, который остался в распоряжении российского диктатора Владимира Путина. Ни с кем из зарубежных лидеров Путин не встречается так часто, как с Лукашенко. Но с 2019 года президент РФ ни разу не ездил в Беларусь, хотя Лукашенко только за 2022 год побывал в России семь раз. В понедельник, 19 декабря, Путин таки прилетел в Минск, переговоры двух делегаций в расширенном составе продолжались больше двух с половиной часов. Главное, чего от них ждали в Украине – склонение Беларуси к вступлению в войну.

Новое наступление?

В сводке за 16 декабря аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагали, что в ходе визита Путин хочет оказать давление на президента Беларуси с целью добиться уступок по интеграции двух стран, а также создания условий для нового наступления на Украину. При этом аналитики ISW считают крайне маловероятным то, что Москве удастся вовлечь Минск в прямые боевые действия против Украины.

Сообщения о том, что Путин едет в Минск решать вопрос об участии Беларуси в военных действиях в Украине, следует считать "глупыми и безосновательными", заявил еще до начала переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политологи предполагают, что рабочий визит Путина в Минск - своего рода демонстрация его благосклонности к Лукашенко, который остался едва ли не единственным, кого Москва может назвать надежным союзником.

"Если говорить о том, что Путин приезжает в Минск, чтобы склонить Лукашенко к участию в войне, то это как-то сомнительно. Он, скорее, вызвал бы к себе Лукашенко на ковер и там уже давил с большой силой, - полагает политолог Валерий Карбалевич.

В день визита Путина белорусское минобороны объявило о завершении внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил, которая проводилась по поручению Лукашенко с 6 декабря.

Боялся лететь

Перед тем, как борт Владимира Путина вошел в воздушное пространство Беларуси, из Москвы и Санкт-Петербурга взлетели еще 2 самолета, вероятно, чтобы отвлечь внимание от воздушного судна, на котором находится президент страны-агрессора.

Вслед за Путиным в Минск прилетел российский правительственный самолет Россия, оборудованный узлом спецсвязи и спецтехническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета.

Военное сотрудничество

В своих заявлениях после встречи Путин говорил на экономическую тематику.

"Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота – это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд. - это большой серьезный объем", сказал диктатор.

"Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов… Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", - добавил Лукашенко.

Вместе с тем, Путин и Лукашенко обсудили совместное производство новой военной техники и подготовку белорусских военных летчиков россиянами.

Путин отметил, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит к Беларуси. Он подчеркнул, что между РФ и РБ ведется совместное военное планирование, действует российско-белорусская региональная группировка войск, сейчас на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".

"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран. Уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки. Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники. Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Беларуси по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", - заявил Путин.

Лукашенко добавил, что у него есть беспокойство относительно ситуации по периметру "союзного государства, в первую очередь, на западе".