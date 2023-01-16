Блудный генерал. Что значит назначение Герасимова

Министр обороны России Сергей Шойгу с одобрения президента Владимира Путина назначил начальника Генерального штаба Валерия Герасимова главнокомандующим военным вторжением РФ в Украине. Это изменение фактически понизило в должности генерала Сергея Суровикина, который только в октябре был назначен на эту должность и курировал массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Кадровые перестановки Путина, в ходе которых он поставил лояльного Герасимова и заменил Суровикина, которого поддерживал главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, эксперты называют борьбой за власть между российскими военными и группой Вагнера.

Более того, эта встряска вызвала критику со стороны российских ультранационалистов. Указ Шойгу последовал всего через день после того, как генерал Александр Лапин был назначен начальником штаба сухопутных войск страны. Прошлой осенью Лапина обвинили в том, что он сдал Харьковскую область.

Почему возникли внутренние раздоры в российском высшем командовании и как они могут повлиять на ход войны читайте в сюжете Корреспондент.net.

Новый подход к войне

Минобороны Великобритании считает, что кадровыми перестановками Путин изменил подход к управлению войной. Такое решение является "показателем растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям".

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российского ультранационалистического и военного блоггерского сообщества, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны. Напротив, Суровикин получил широкую похвалу в этом сообществе за его отстаивание более реалистичного подхода. Теперь, став заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно сократились", - говорится в сообщении.

Борьба за власть

Перестановки в командовании РФ предназначены для поддержки новых наступлений России в 2023 году, а также направлены на восстановление первенства Минобороны во внутренней борьбе за власть, считают аналитики Института по изучению войны.

Они напоминают, что Пригожин с конца 2022 активно критикует то, как Минобороны РФ ведет войну против Украины. Как отмечают в Институте, даже террорист Игорь Гиркин пошел дальше. Он намекнул, что поддержал бы устранение Владимира Путина с поста президента России. Все это – демонстрация внутренней дестабилизации.

Для Пригожина Суровикин – любимец, а для министра обороны Сергея Шойгу - соперник. В то же время, четко непонятно, что именно стало причиной понижения Суровикина в пользу Герасимова.

Аналитики предполагают, что это может быть отчасти политический шаг. Таким образом в Кремле попытаются ослабить влияние фракции силовиков и ЧВК Вагнера, а также дают сигнал для Пригожина и других блогеров уменьшить свою критику Минобороны.

При этом команда Пригожина может воспринять повышение Герасимова иначе, и ситуация может стать триггером для того, чтобы все больше распределять российское информационное пространство. Более того, еще и противодействовать войне, которую ведет Кремль.

"Усилия Герасимова по централизации, вероятно, также столкнутся с сопротивлением со стороны Пригожина и других силовиков, стремящихся сохранить свои личные доли в войне в Украине. Пригожин, возможно, знал о решении Путина повторно назначить этих командиров и попытался упредить эту новость, расширив информацию о попытках Вагнера захватить Соледар в последние несколько дней", - говорится в сообщении ISW.

Эксперты также сомневаются, что Герасимов оправдает нереалистичные ожидания Путина в отношении своей работы.

"Он, скорее всего, будет руководить дезорганизованной командной структурой, страдающей от постоянных неудач, которые он в значительной степени привел в движение в своей первоначальной роли во время вторжения в Украину", - добавили аналитики.

Шило на мыло

Для Суровикина решение Путина – это понижение и унижение, а для Герасимова это точно не повышение, скорее электрический стул для длительных пыток, считает Директор Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко.

"Эта генеральская рокировка Путина лишний раз свидетельствует о кадровом безысходности российского президента. Меняет шило на мыло. Одновременно это еще одно свидетельство путинской паранойи. Он никому не доверяет, он постоянно обновляет свою систему сдержек и противовесов", - написал политолог на своей странице в Facebook.

В прошлом году он назначил Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в Украине и убрал с фронта генерала Лапина по требованию Пригожина и Кадырова. Это еще означало ослабление позиций Шойгу и Герасимова. А сейчас все вроде бы наоборот. Лапина возвращают на высокий пост. Суровикина не убирают, а подчиняют Герасимову.

"Такое впечатление, что Путин сознательно стравливает враждующих между собой яростных "побратимов". Это демонстрация того, что никому ничего не гарантировано, но все должны отвечать перед Путиным. Но за что отвечает сам российский руководитель? Он не хочет отвечать за поражения, а побед нет", - добавил Фесенко.

Блудный генерал

Первая причина смены Суровикина заключается в том, что он не смог принести что-то новое в боевые действия: его ставка на Вагнер и массированные удары по энергетической инфраструктуре не привели к перелому в войне, считает исполнительный директор Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

Вторая и главная причина кадровых изменений – массированная дискредитация российской армии группой военкоров, Пригожиным, Кадыровым и погребенными далеко в кулуарах Ковальчуками и Золотовым.

"Российская армия единственный повод для гордости россиянина. Расшатывание веры в единственный повод для гордости – это, конечно, на руку нам, но с точки зрения россиян – это потеря одного из скреп. Собственно назначение Герасимова, с точки зрения Путина, это знак всем критикующим армию. Правда, знак явно неудачен", - написал Денисенко.

Неудачен он прежде всего потому, что уровень доверия к Герасимову минимален. Он ассоциируется с поражениями.

"Возвращение блудного генерала Герасимова…. Логика, по которой шел Путин, судя по всему, следующая. Неделя за неделей Шойгу капал на него и говорил: работа Суровикина примитивна, нас критикуют и вытирают о нас ноги. И, как результат, Путин, ужасно не любящий менять людей, сказал: если нет никого разумного, поставим Герасимова", - сообщил Денисенко.

Эксперт также считает, что и сам Герасимов не заинтересованный в этой перестановке: "для него это штрафбат, новых идей у него нет и быть не может".

"Самый интересный вопрос: дано ли параллельно поручение закрутить гайки военкорам и Пригожину, чтобы они перестали критиковать армию. Если этого не будет, а судя по всему, этого не будет, в Кремле начались реальные, а не выдуманные кулуарные войны. Пока что главный приз: смена министра обороны. Но, надеемся, это только начало", - добавил эксперт.

