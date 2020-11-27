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26 ноября 20, 19:05
Снегоуборочные работы: что надо знать этой зимой
Transautogroup
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Зима в этом году полна неожиданностей: то заметет – не проехать, то балует теплой погодой. Но, к счастью или нет, мы живем в средних широтах, где снег зимой – обычное явление.

Зима в этом году полна неожиданностей: то заметет – не проехать, то балует теплой погодой. Но, к счастью или нет, мы живем в средних широтах, где снег зимой – обычное явление. И такое же обычное явление наша неготовность к обильным снегопадам. Зима, как говорится, наступила неожиданно – 1 декабря…

Каждая уважающая себя и клиентов компания побеспокоится, чтобы подходы и подъезды к офису были всегда убраны. Ведь даже небольшой слой снега при оттепели грозит обернуться гололёдом. Это касается и жилых домов с придомовой территорией.

Поэтому важно заранее подумать, какой компании вы доверите свое здоровье и здоровье ваших близких, а также комфорт и удобство передвижения. В Киеве можно обратиться к специалистам фирмы Transautogroup, контакты можно взять на их сайте https://www.transautogroup.com/services/uborka-i-vyvoz-chistka-snega/

Снегоуборочная техника

Давно канули в Лету времена, когда снег убирали вручную или трактором с лопатой. 

Теперь компании, специализирующиеся на уборке снега, содержат целый автопарк специальных машин:

  • - Шнековая техника: в лопату вмонтирован шнек – винт с поступательным движением, что дает возможность разбивать снежные заносы высотой от 1 до 2 метров.

  • Фрезерно-роторные машины – это мощный трактор со специальным навесным оборудованием: лопата с фрезером (винтообразные круги), который разрезает слежавшуюся снежную массу, преобразовывая ее в пыль, транспортируемую к ротору. Ротор же или отбрасывает снег на 80 и более метров, или сразу подает в кузов грузового автомобиля. Данную технику используют, если заносы достигают 3 м.

  • Машины со щетками используют для небольшого, только что выпавшего снежного покрова.

  • - Если заносы занимают большую площадь, приходится выводить строительную технику: экскаваторы, бульдозеры и фронтальные погрузчики. Одни разбивают слежалый снег, с помощью других снежная масса подается в грузовой автомобиль для вывоза.

Важно правильно подобрать снегоуборочную технику в соответствии с ситуацией. Обратившись в компанию Трансавтогруп, подробно расскажите менеджерам об объеме нужных работ, и к вам приедет бригада, укомплектованная техникой, подходящей именно для вашего случая.

Цены на снегоуборочные работы

Цена на снегоуборочные работы будет зависеть от нескольких факторов:

  • - Площадь убираемой территории;
  • - Высота заносов;
  • - Как далеко находится ваш офис – затраты на перегон техники;
  • - Объем вывозимого снега – сколько раз придется возвращаться грузовому автомоби-лю.

Каждая компания устанавливает минимальный порог цены за услугу. Транспортная фирма Transautogroup предлагает прайс за услуги снегоуборки от 1000 грн. Чтобы более точно узнать сумму, свяжитесь с представителями компании по телефону, который размещён на сайте. Вам зададут вопросы о масштабах снегоуборочных работ из перечисленных выше. Ответив на них, вы дадите возможность менеджеру рассчитать сумму за заказанную услугу и озвучить ее еще до выезда машин.

Позаботьтесь о комфортных условиях для работы и отдыха этой зимой – выберите достойную фирму и подпишите с ней длительный договор. Так вам не придется каждый раз искать контакты и тратить время. Ведь время, как говорится, – деньги.
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