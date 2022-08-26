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26 августа 22, 13:37
Ремонт мостових кранів: де знайти оригінальні запчастини
кран
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На більшості вітчизняних промислових та ремонтних підприємств, складів, транспортно-логістичних об'єктів для підйому та подальшого переміщення важких вантажів найчастіше використовуються крани мостового типу

На більшості вітчизняних промислових та ремонтних підприємств, складів, транспортно-логістичних об'єктів для підйому та подальшого переміщення важких вантажів найчастіше використовуються крани мостового типу (класичні мостові крани, кран-балки, козлові та напівкозлові крани).

Вибір таких вантажопідіймальних кранів обумовлюється, у першу чергу, їх комплектацією, вантажопідйомністю та іншими техніко-експлуатаційними параметрами, необхідними для найефективнішого виконання підйомно-транспортних робіт на певному робочому майданчику.

До складу будь-якого вантажопідіймального крана входить велика кількість різних механізмів, вузлів і деталей, знос чи поломка яких унеможливлює подальше функціонування всього крана, адже будь-які спроби працювати з несправними комплектуючими можуть призвести або до більш серйозної поломки кранового обладнання, або й у деяких випадках – до аварійної ситуації, пошкодження переміщуваних вантажів і навіть отримання важких травм співробітниками, що знаходяться поблизу.

Щоб після ремонту функціонал повністю відновився, необхідно купити оригінальні запчастини для крана мостового (або іншого типу). Зазначимо, що найнижчі в Україні ціни на запасні частини до вантажопідіймальних кранів пропонує Київський завод підіймально-транспортного обладнання, який займається не лише випуском кранової техніки різних типів, але також ремонтом і продажем комплектуючих до неї.

Крани мостового типу оснащені багатьма механізмами та деталями, які під час експлуатації піддаються дуже великим навантаженням, і своєчасна заміна котрих може значно продовжити термін роботи всього вантажопідйомного пристрою загалом. Зокрема, це стосується ходових елементів, завдяки яким здійснюється плавний рух будь-якого виду крана по підкранових коліях.

Двохребордні колеса зараз найактуальніші та найбільш затребувані на  ринку. Вони користуються більшим попитом через особливості конструкції, яка включає два бічні виноси. На складі КЗПТО є оригінальні ходові колеса практично для всіх найпоширеніших в Україні моделей вантажопідіймальних кранів різних типів.

Досить часто виникають проблеми з електродвигуном і, зокрема, його обмоткою. Основні ознаки несправності кранових двигунів: неможливість їх запуску, сильне гудіння під час роботи, недостатня частота обертання ротора (чи обертання відбувається з періодичними збоями). Якщо електродвигун крана несправний, і він цілком (або його окремі компоненти) потребують заміни, то на КЗПТО можна знайти повний аналог.

Крановий редуктор – один із найважливіших елементів будь-якого вантажопідйомного обладнання. Редуктори є складовими комплектуючими більшості механізмів і від них залежать основні характеристики крана, зокрема, вантажопідйомність і зносостійкість. Цілком очевидно, що кранові редуктори схильні до зносу більше, ніж багато інших деталей вантажопідіймальних кранів.

Також КЗПТО пропонує купити за ціною заводу-виробника інші комплектуючі, які можуть знадобитися для ремонту мостових кранів (а також кранової техніки інших типів):

  • гальмівні системи у зборі та їх окремі компоненти;
    •  
  • блоки поліспастів;
    •  
  • осі, вали, втулки, підшипники;
    •  
  • барабани вантажного візка;
    •  
  • канати, ланцюги, гаки, гакові підвіски, інші вантажозахоплювальні пристосування;
    •  
  • багато інших запчастин для кран-балок, а також мостових, козлових і напівкозлових кранів.


    • Ознайомитись із усім наявним асортиментом запасних частин для кранів, а також замовити ремонт кранової техніки різних моделей можна на сайті КЗПТО. Посилання — тут.
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