Интересно! Пронзительные слова Петра Первого об украинцах





«Сей малороссийский народ и зело умен, и зело лукав. Он яко пчела любодельна дает российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет волом подъяремным и светочью российского царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и российское царство останется не в авантаже.»





Некоторые источники утверждают, что авторство этой знаменитой фразы вовсе не принадлежит перу Даниила Мордовцева.





Возможно это и так, но на силу и мощь великолепного изречения сей факт абсолютно не влияет.



