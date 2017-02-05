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Украина
4 февраля 17, 17:41
Интересно! Пронзительные слова Петра Первого об украинцах
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Вложенные в его уста писателем Даниилом Мордовцевым в историческом романе "Тень Ирода (Идеалисты и реалисты)".

«Сей малороссийский народ и зело умен, и зело лукав. Он яко пчела любодельна дает российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет волом подъяремным и светочью российского царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и российское царство останется не в авантаже.»

Некоторые источники утверждают, что авторство этой знаменитой фразы вовсе не принадлежит перу Даниила Мордовцева.

Возможно это и так, но на силу и мощь великолепного изречения сей факт абсолютно не влияет. 

Источник: top.thepo
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