Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Новости
Украина
14 сентября 16, 13:59
В Раду направлен законопроект о спецконфискации
Верховная,рада
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кабинет министров Украины в среду, 14 сентября, на заседании утвердил законопроект о спецконфискации.

Документ позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем. Законопроект уже отправлен в Верховную Раду Украины для рассмотрения.

Об этом, рассказал журналистам после заседания министр юстиции Павел Петренко. По его словам, правительство вносит в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения извлечения в бюджет необоснованно полученных активов.

В 2014 году правительство арестовало 1,5 миллиардов долларов, которые связаны с коррупцией режима бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако, осенью, несмотря на призывы правительства, парламент не мог принять соответствующее решение, чтобы эти деньги пошли в пользу госбюджета, - пояснил министр, добавив, что нынешний документ разработан с участием народных депутатов, а также получил одобрение экспертов Европейской комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 14 сентября, утвердил стратегию модернизации и развития Пенсионного фонда Украины.
URA-Inform
Ещё по теме:
Парубий: Ослабление санкций спровоцирует РФ
Рада одобрила создание заповедников в Чернобыльской зоне
Ларин: Кировоград переименовали с нарушением закона
ВР приняла последний закон из "безвизового пакета"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медведчук: Заработки украинцев в валюте сократились на 53%
noimageРоссия доставила в ЛНР и ДНР больше 2,5 тонн горючего
noimageОБСЕ: В зоне АТО много неотведенного вооружения
noimageЭкс-командир Азова нардеп Билецкий собрал свою партию
noimageВенгрия упрощает процесс трудоустройства для украинцев
Лента новостей
Загрузка...