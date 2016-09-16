В Раду направлен законопроект о спецконфискации

Документ позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем. Законопроект уже отправлен в Верховную Раду Украины для рассмотрения.

Об этом, рассказал журналистам после заседания министр юстиции Павел Петренко. По его словам, правительство вносит в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения извлечения в бюджет необоснованно полученных активов.

В 2014 году правительство арестовало 1,5 миллиардов долларов, которые связаны с коррупцией режима бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако, осенью, несмотря на призывы правительства, парламент не мог принять соответствующее решение, чтобы эти деньги пошли в пользу госбюджета, - пояснил министр, добавив, что нынешний документ разработан с участием народных депутатов, а также получил одобрение экспертов Европейской комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 14 сентября, утвердил стратегию модернизации и развития Пенсионного фонда Украины.