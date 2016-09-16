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Новости
Украина
14 сентября 16, 14:08
NewsOne опроверг увольнение ведущей Лины Нерус
Лина Нерус
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Сотрудницу отправили в отставку еще в конце августа, заявил вещатель.
Сотрудницу отправили в отставку еще в конце августа, заявил вещатель.

Телеканал NewsOne опроверг увольнение ведущей Галины Нерус после ее конфликта с велопатрулем 12 сентября. Это указано в обращении на сайте вещателя.

"Лина Нерус действительно работала ведущей на телеканале NewsOne. Однако 31 августа 2016 года у нее истек срок контракта с телеканалом, соответственно, на данный момент она не является сотрудницей нашего телеканала", - заявила гендиректор NewsOne Елена Рудик.

Напоним, в соцсетях сообщали о конфликте Нерус с полицией на улице Сагайдачного. Он возник из-за того, что Нерус припарковала свое авто в запрещенном месте. В результате машину заблокировали, а ведущая наехала задним ходом на полицейского. После этого пострадавшего госпитализировали.

Как сообщал Корреспондент.net, телеведущую NewsOne уволили после конфликта с полицией задним числом. Об этом сообщила сама экс-сотрудница телеканала.
Korrespondent
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