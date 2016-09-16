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Новости
Украина
14 сентября 16, 14:10
Боевики обстреляли Авдеевку из минометов - ФОТО
АТО,
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Боевики в среду утром, 14 сентября, из минометов обстреляли поселок Авдеевка в Донецкой области.

Минометный обстрел начался около четырех часов утра. К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, около девяти часов утра в полицию позвонили местные жители и сообщили, что разрушено пять могил на кладбище.

Поврежден также цех по производству памятников, посечены окна и крыша здания и автомобиль, который стоял поблизости. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация согласно Уголовному Кодексу Украины Террористический акт.

Напомним, как сообщал ранее УРА-Информ, боевики и российские наемники не прекращают нарушать режим тишины. Только с начала сегодняшний суток в зоне проведение антитеррористической операции зафиксировано 15 обстрелов.
URA-Inform
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