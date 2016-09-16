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Новости
Украина
14 сентября 16, 15:39
В Виннице судят активиста, порвавшего фото Порошенко
Порошенко
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Суд рассматривает апелляцию Юрия Павленко на вынесенный ему приговор.
Суд рассматривает апелляцию Юрия Павленко на вынесенный ему приговор.

В среду утром в Виннице продолжилось заседание Апелляционного суда по делу активиста партии "Воля" Юрия Павленко (Хорта), который порвал портрет Петра Порошенко во время массовых беспорядков под Винницкой обладминистрацией 6 декабря 2014 года. Как известно, Павленко присудили 4,6 года тюрьмы за организацию и участие в этих беспорядках.

В зале апелляционной инстанции слушают свидетелей. Поскольку судьи удовлетворили ходатайство защиты о повторном изучении доказательств, окончательное решение Хорту вынесут после допроса 16-ти свидетелей и просмотра видеозаписей. Этому и будут посвящены следующие заседания.

Традиционно поддержать Хорта пришли активисты. Они спели гимн Украины. Некоторые из них начали требовать, чтобы правоохранители покинули зал суда. Судьи на несколько минут вышли из зала, пока сторонники Хорта спорили между собой, отмечает местное издание vn.20minut.ua. 

Поддержать Хорта приехал также пианист, известный как Piano Extremist. Его попросили подождать с выступлением, потому что музыка мешала слушать свидетелей в зале.


Сейчас суд объявил перерыв до 15:00 из-за того, что в зале снова начались споры. Онлайн-трансляция из зала суда над Юрием Павленко:

Напомним, первое заседание Апелляционного суда по делу Хорта было сорвано.

Павленко также оспорил приговор суда первой инстанции в ЕСПЧ.

6 декабря 2014 года около 400 активистов штурмовали Винницкую ОГА, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты наверевались проголосовать за отставку председателя облсовета Сергея Свитко. В результате столкновений пострадали 13 человек, в том числе 8 милиционеров.
Korrespondent
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