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Новости
Украина
14 сентября 16, 15:40
Аваков фигурирует по делам НАБУ
Аваков
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Толчком для внесения сведения в Единый реестр по делу против министра внутренних дел Арсена Авакова стало одно из заявлений "Центра противодействия коррупции".

Однако факты которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения, поэтому Генеральная прокуратура не может их обнародовать. Об этом в среду, 14 сентября, заявила журналистам пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

При этом на вопрос, будет ли закрыто соответствующее уголовное дело, она заверила, что информация не подтвердилась, поэтому оно будет закрыто. Однако по, ее словам, она знает, что такие дела есть в НАБУ и за деталями посоветовала обратился к ним, добавив, что не знает в этих делах "он фигурирует или люди, причастные к нему".

Напомним, 13 сентября Луценко заявил об открытии уголовного производства против Авакова после обращения председателя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Как сообщалось, ранее Шабунин заявил, что Аваков не сообщил о конфликте интересов в расследовании в отношении народного депутата Игоря Котвицкого, которое ведет МВД, что и стало основанием для просьбы назначить служебное расследование в отношении чиновника.
URA-Inform
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