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Новости
Украина
14 сентября 16, 15:42
Киевлянин требовал взятки под видом помощника Гройсмана
Лемешко
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Мужчина предлагал устроить на высокие должности за деньги.
Мужчина предлагал устроить на высокие должности за деньги.

Правоохранители задержали киевлянина, который, выдавая себя за помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обещал за 70 тысяч долларов долл. помочь мужчине в трудоустройстве на должность председателя Гослесагентства.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, задержание произошло во вторник, 13 сентября 2016 года, в центре Киева.

"После получения указанных средств правонарушителя задержали правоохранительные органы. Во время задержания у него изъято удостоверение помощника одного из высокопоставленных чиновников", - сказано в сообщении прокуратуры.

В свою очередь генеральный прокуратор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook обнародовал фотографии изъятого удостоверения помощника премьер-министра Гройсмана на имя некого Юрия Лемешко.
Korrespondent
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