Киевлянин требовал взятки под видом помощника Гройсмана

Правоохранители задержали киевлянина, который, выдавая себя за помощника премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обещал за 70 тысяч долларов долл. помочь мужчине в трудоустройстве на должность председателя Гослесагентства.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, задержание произошло во вторник, 13 сентября 2016 года, в центре Киева.

"После получения указанных средств правонарушителя задержали правоохранительные органы. Во время задержания у него изъято удостоверение помощника одного из высокопоставленных чиновников", - сказано в сообщении прокуратуры.

В свою очередь генеральный прокуратор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook обнародовал фотографии изъятого удостоверения помощника премьер-министра Гройсмана на имя некого Юрия Лемешко.