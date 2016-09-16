Полторак отменил приказы, тормозившие реформы

Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook рассказал об отмене указов, которые тормозили реформы в ведомстве.
"Подписал Указ отмену 395 указов, принятых в прошлые годы", - заявил министр.
По его словам, он продолжает работу по совершенствованию нормативно-правовой базы Министерства обороны.
"Это уже пятый подобного содержания указ. Всего было отменено более 1600 указов", - добавил Полторак.
Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон назначил бывшего руководителя Центрального командования вооруженных сил США Джона Абизаида советником министра обороны Украины Степана Полторака.